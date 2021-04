Menopauza: Eva Holubová s dcerou rozjely nový podcast o přechodu

Menopauza je dodnes velmi citlivé téma, prostě se o ní nemluví. Proto herečka Eva Holubova se svou dcerou Karolínou a s odborníky ve spolupráci s Laboratořemi Vichy připravili sérii podcastů na toto téma.

Téma menopauzy je v mnoha ohledech stále tabu, a pokud je zmíněno, velmi často se jedná o odborné a nepříliš praktické příspěvky. To se rozhodly Eva a Karolína Holubovy změnit! Jejich zajímavé rozhovory přinášejí odpovědi na otázky, které se často společnost bojí vyslovit. Samy i s pozvanými hosty rozebírají menopauzu z mnoha úhlů a pohledů. A hlavně dokazují, že menopauza je další z plnohodnotných etap života každé ženy.

Úvodní foto: Vichy



Menopauza není pauza je název nové série podcastů, kterou připravila Eva Holubová společně se svou dcerou Karolínou a odborníky ve spolupráci s Laboratořemi Vichy.

Foto: Vichy

„Každá z nás nemá štěstí na blízkou přítelkyni či na porozumění s dcerou nebo matkou. Vím, o čem mluvím, maminka mi zemřela, když jsem byla hodně mladá. Spoustu věcí jsem si musela zjistit sama. Nechceme, aby se ženy cítily se svými problémy osamělé. Díky projektu Menopauza není pauza jsme mohly vyzpovídat odborníky a pojmenovat nejcitlivější témata a otázky ohledně menopauzy,“ říká Eva Holubová.



„V naší rodině jsme nikdy nepodporovaly tabu. S mámou se dlouhodobě věnujeme ženským tématům, ať už společně, či každá zvlášť, a snažíme se je otevírat veřejnosti. Když jsme byly osloveny, abychom se podílely na tomto osvětovém projektu, velmi nás to potěšilo, protože to je snad poprvé, co budou takové informace pohromadě na jednom místě. Není nic horšího, než mít pocit, že je tohle něco, co se děje jenom mně, není nic horšího, než se bát vyhledat pomoc odborníka, není nic smutnějšího, než se bát zeptat,“ doplňuje Karolína Holubová.

V prvním díle Menopauza není pauza účinkují pouze Eva s Karolínou a otevírají tak téma z pohledu rozhovoru matky s dcerou. V dalších dílech se již objevují hosté, přičemž každý díl je věnován jinému tématu menopauzy, z pohledu odborníků.

Gynekolog Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., se zaměří na fyzické příznaky a jejich možnou prevenci. Korektivní dermatoložka MUDr. Petra Trojanová, PhD., MBA, poradí, jak připravit pleť na změny spojené s přechodem. Posluchači podcastu se mohou těšit i na docentku klinické psychologie, sexuoložku Doc. PhDr. Dr.phil. Lauru Janáčkovou, CSc., či na zatím tajného populárního hosta v posledním díle 6dílné série.

„Menopauza je další etapou v životě ženy, která s sebou nese jisté biologické změny, a bohužel společností je vnímána negativně. V žádném případě ale neznamená konec světa. Proto jsem byl nadšen, že se tohle téma otevírá. Menopauza může být vnímána i pozitivně, jako začátek něčeho nového. Některé kultury dokonce menopauzu vítají, neboť jim tím ubývá mnoho starostí. Jsem rád, že tímto podcastem to můžeme ženám ukázat,“ říká Jiří Valášek.



První dva díly podcastu je již možné zhlédnout na webovém serveru www.vichy.cz a na YouTube. V audio podobě jsou dostupné také na Spotify, Apple Music a dalších oblíbených podcastových platformách. Následující díly budou vycházet vždy v 14denní periodicitě. Zajímavé zákulisní informace z natáčení podcastu jsou pak k dispozici na instagramových profilech Evy a Karolíny Holubové.