Menopauza může ovlivnit chuť na sex. Jak předejít ztrátě libida v přechodu?

Tipy pro rozhovor s doktorem

Rozhovor o sexu s lékařem může být nepříjemným zážitkem. A to přes to, že je vám 50 a máte v životě už leccos za sebou. I silné a schopné ženy se mohou stydět odhalit před svým lékařem intimní problémy, je však třeba mít na mysli, že nejde o nijak vzácný a výjimečný problém a lékař se s ním již během své praxe mnohokrát potkal.



Na rozhovor se přesto předem připravte. Abyste se vyhnula prodlužování rozhovoru, napište si poznámky s konkrétními fakty o příznacích včetně toho, co váš stav zlepšuje a co naopak zhoršuje a jak se cítíte, když se problém objeví. Zamyslete se nad tím, co vše bude chtít lékař vědět, a připravte si odpovědi. Lékaře pravděpodobně bude zajímat, jak dlouho příznaky přetrvávají, jak moc to bolí, jakou léčbu už jste vyzkoušela a zda se proměnil váš zájem o sex. Také si napište všechny otázky, na které se chcete zeptat. Jakmile jste v ordinaci, můžete být nervózní, a tak může být složité si vzpomenout na vše, co potřebujete vědět. Papír s poznámkami vám dodá pocit jistoty a pomůže s konverzací.