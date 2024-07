Jak chránit srdce během menopauzy

Pokračování 2 / 4

Hormony a bušení srdce

Hormonální změny mají vliv také na bušení srdce neboli palpitace. Nepravidelný srdeční rytmus u žen v menopauze je způsoben především sníženou produkcí estrogenu. Bušení srdce vás může zastihnout kdykoli a kdekoli, může to trvat jen chvíli, ale taky několik minut. Spousta žen to považuje za velmi nepříjemné.

Mezi hlavní příznaky patří pocit, že máte srdce v hrdle, tepová frekvence je zvýšená a můžete pociťovat, jako by srdce přeskakovalo. Jak říká kardioložka Leslie Cho, to v ženách vyvolává úzkost. „Většinou ale není třeba se ničeho obávat, palpitace bývá neškodná,“ dodává. I když to vypadá dramaticky, ve skutečnosti to nevypovídá nic o zdraví srdce. Její rada? Zkuste snížit příjem kofeinu!