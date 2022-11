Města podle horoskopu: Býci se budou cítit skvěle v Tokiu, Váhy v Římě

Paříž Berani by určitě měli alespoň jednou vyrazit do Paříže. Tato pulzující metropole plná romantických zákoutí ideálně naplní jejich potřebu být neustále aktivní a pořádně se vyřádit. A po vzrušující noci poklidně popíjet kávu a zakusovat k tomu máslový croissant s marmeládou. I když budete chvíli jen tak sedět, neustále se bude kolem vás něco dít.

Pečlivost je užitečná vlastnost. Nemělo by se to s ní ale přehánět.…

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Los Angeles

Lev potřebuje být středem pozornosti, bavit se, prostě žít naplno. Kam jinam ho poslat než do Los Angeles, kde když jedna party končí, nová už začíná. Tady se může Lev dosytosti pobavit a zároveň si užít luxus tohoto města. A když si bude chtít vyrazit z kopýtka, do Las Vegas je to, co by kamenem dohodil.