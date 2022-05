Ples Met Gala: Úchvatná Lively, Kardashian jako Marilyn, Leto s dvojčetem

První květnové pondělí znamená v New Yorku jediné: benefiční ples Met Gala! Nejsledovanější módní událost 2. května 2022 přivítala na červeném koberci řadu slavných osobností od hvězd Hollywoodu přes hudební umělce po světoznámé modelky. Jaké bylo letos téma plesu a kdo měl nejzajímavější outfit?

Mezi celebritami jedna z nejočekávanějších společenských událostí se koná v Metropolitním muzeu a zraky veřejnosti dychtivě sledují, jaké outfity letos slavní zvolili. Jelikož na Met Gala je povoleno téměř cokoliv a nic není pro tuto chvíli nevkusné, jedná se opravdu o jedinečnou podívanou.

Tématem letošního Met Gala bylo Gilded Glamour And White Tie, což se dá volně přeložit jako zlatý půvab a formální večerní oblek. Vzhledem k mezinárodnímu boomu netflixovského seriálu Bridgertonovi se očekávalo, že se většina hvězd inspiruje outfity jeho hrdinů, vzdáleně se ho ale drželo jen pár hvězd, například zpěvačka Billie Eilish nebo zpěvák Shawn Mendes.

Hvězdou červeného koberce se bezesporu stala herečka Blake Lively známá ze seriálu Gossip Girl. Stejně jako její seriálová postava Serena van der Woodsen dokáže i Lively pokaždé strhnout pozornost a na Met Gala se jí to opět podařilo. Na akci dorazila v úchvatné róbě s vlečkou z dílny Atelieru Versace, kterou vzdala hold hned několika ikonám New Yorku. Přední část jejích šatů byla inspirována architekturou mrakodrapu Empire State Building, na vlečce se také objevil design ve stylu souhvězdí, inspirovaný newyorským Grand Central Station, což je místo, kde začíná první díl Gossip Girl záběrem na Serenu van der Woodsen.

Outfit dále odkazoval také na sochu Svobody, a to nejen korunkou, kterou měla Lively ve vlasech, ale především nádhernou látkou, z níž byla róba ušitá. Růžovo-zlaté šaty vypadaly, že při každém hereččině pohybu mění barvu a přecházejí do modrozeleného odstínu. To symbolizovalo fakt, že když byla socha Svobody Francií darována Americe, byla měděná, ale po oxidaci se pomalu změnila na svou ikonickou zelenou. Blake Lively okouzlila nejen veřejnost, ale také svého manžela Ryana Reynoldse, jehož reakce na manželčin vzhled patřila k nezapomenutelným momentům večera.

Mezi slavnými se objevily i slavné topmodelky 90. let jako Kate Moss a Naomi Campbell, jejich kolegyni Cindy Crawford zastoupila dcera Kaia Gerber. Z mladší generace modelek pak na na červeném koberci šokovala téměř nahá Cara Delevingne pokrytá zlatou barvou nebo Gigi Hadid v temně rudém latexovém overalu a obřím kabátu.

Variaci na Labutí jezero předvedla ve svém bílém opeřeném outfitu manželka Justina Biebera Hailey, v šatech podobného stylu se objevila i herečka Emma Stone, peříčka zdobila také královský vzhled šatů Chanel Anny Wintour, šéfredaktorky americké verze časopisu Vogue, který tuto akci každoročně pořádá.

Na červeném koberci se objevily mimo jiné róby ve výrazných reflexních barvách, zářivě růžovou zvolila například novomanželka Brooklyna Beckhama Nicola Peltz či Glenn Close, svítivě žlutou oblékla pro změnu Gwen Stefani. Svými zlatavými šaty překvapila také profesionální celebrita Kim Kardashian, která na červený koberec vynesla šaty po slavném sexsymbolu Marilyn Monroe. Ano, přesně ty stejné, ve kterých Marilyn v roce 1962 zpívala americkému prezidentovi J. F. Kennedymu narozeninovou píseň Happy Birthday, Mr. Prezident. Kardashian kvůli nim během tří týdnů zhubla sedm kilogramů.

A jako vždy šokoval herec Jared Leto, který dorazil v doprovodu designéra značky Gucci Alessandra Michele. Oba byli oblečeni v identických Gucci oblecích se stejnými účesy jako dvojčata, čímž odkazovali na film Stanleyho Kubricka Shining. Jared Leto na motivy toho thrilleru natočil v roce 2005 se svojí kapelou 30 Seconds to Mars klip k písni The Kill.

