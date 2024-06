Co je to nákupní strategie 6-1?

Jedná se o speciální metodu nakupování, kterou můžete použít při svých nákupech ve velkých supermarketech, ale také v menších regionálních obchodech. Základem této metody je nákupní seznam a jídelníček na celý týden. V pohodlí domova si promyslíte, co byste celý týden mohli vařit a následně sepíšete všechny potřebné suroviny. Při plánování svého jídelníčku ale musíte brát v potaz hlavní pravidlo této metody – jste omezení počtem druhů surovin, které můžete nakoupit.

Na nákupním seznamu mohou být pouze tyto druhy surovin v určitých počtech: 6 druhů zeleniny – do této kategorie patří houby a čerstvá, mražená i konzervovaná zelenina.

– do této kategorie patří houby a čerstvá, mražená i konzervovaná zelenina. 5 druhů ovoce – jakékoliv čerstvé, mražené i konzervované ovoce. Patří sem také oříšky.

– jakékoliv čerstvé, mražené i konzervované ovoce. Patří sem také oříšky. 4 bílkoviny – např. kuřecí prsa, losos, mleté maso, uzené maso, černé fazole, tofu, vejce, krůtí maso, krevety, různé druhy sýrů, uzeniny, mléčné výrobky.

– např. kuřecí prsa, losos, mleté maso, uzené maso, černé fazole, tofu, vejce, krůtí maso, krevety, různé druhy sýrů, uzeniny, mléčné výrobky. 3 škroby – např. pečivo, rýže, brambory, těstoviny, bulgur, tortilla, celozrnný chléb, ovesné vločky.

– např. pečivo, rýže, brambory, těstoviny, bulgur, tortilla, celozrnný chléb, ovesné vločky. 2 omáčky, pomazánky – např. smetana, sojová omáčka, rajčatová omáčka.

– např. smetana, sojová omáčka, rajčatová omáčka. 1 dobrota dle vlastního výběru – výběr závisí jen na vás. Může to být čokoláda, brambůrky nebo třeba zmrzlina.

Součástí seznamu by neměly být suroviny, které jsou základem každého vaření a jistě je v kuchyni máte. Patří sem např. sůl, cukr, olej, ocet, mouka, koření nebo třeba strouhanka. Stejné pravidlo platí také u čerstvých bylinek.

Množství zvolených druhů surovin se odvíjí od počtu strávníků. Počet druhů však musí odpovídat pravidlům. V praxi to znamená, že pokud chcete koupit rýži pro dva strávníky, postačí vám pravděpodobně jedno balení. Pokud ale nakupujete pro 4člennou rodinu, koupíte 2–3 balení.

Komu tato metoda vyhovuje?

Nákupní strategie 6–to–1 (6 to 1 Grocery Shopping) má podle slov svého tvůrce vyhovovat téměř každému. Je vhodná jak pro jednotlivce, páry, ale také velké rodiny. Kdo má s vařením dlouholeté zkušenosti, nemá problém s plánováním receptů na celý týden. Ten, kdo je kuchařským začátečníkem, může narazit na to, že si neuvědomí, které suroviny potřebuje. Nezná přesné recepty a neví, které potraviny je vhodné kombinovat. V tomto případě je dobré pracovat s kuchařkou a nechat si na plánování týdenního jídelníčku více času. Pokud jste zvyklí vařit z mnoha ingrediencí, pak by pro vás tato nákupní strategie mohla být do určité míry omezující.

Výhody nakupování 6–to–1

Největšími výhodami této nákupní metody jsou úspora času a peněz. Naučíte se nakupovat účelně a tělu dopřejete nutričně vyvážená jídla. Vaším cílem bude maximálně využít každou surovinu, kterou si koupíte, což povede k tomu, že z každého jídla vytěžíte vše, co můžete.

Jaké jsou další výhody?

Jste nuceni nakupovat zdravější potraviny , které jsou bohaté na vitamíny, vlákninu a minerály. Dopřáváte tělu všechny potřebné živiny. Vše v souladu s dietními pravidly.

, které jsou bohaté na vitamíny, vlákninu a minerály. Dopřáváte tělu všechny potřebné živiny. Vše v souladu s dietními pravidly. Máte sklon k nákupu sezónních a mnohdy i regionálních produktů .

a mnohdy i regionálních . Jídlem neplýtváte. V každém jídle máte mix surovin, které jste nakoupili, a proto je váš jídelníček pestrý a zábavný.

V každém jídle máte mix surovin, které jste nakoupili, a proto je váš jídelníček pestrý a zábavný. Při nákupu v obchodě ušetříte. Nenakupujete totiž nic impulsivně, nic ve slevě či v akcích. Striktně se držíte jen nákupního seznamu a do košíku si nedáte nic jiného.

Nenakupujete totiž nic impulsivně, nic ve slevě či v akcích. Striktně se držíte jen nákupního seznamu a do košíku si nedáte nic jiného. Díky tomu, že máte přesně naplánovaný jídelníček a suroviny jsou již v lednici, nepotřebujete se stravovat ve fast-foodu . Nemáte ani tendenci využívat rozvážkových služeb.

. Nemáte ani tendenci využívat rozvážkových služeb. Nekupujete polotovary a hotová jídla a tělu dopřáváte jen čerstvé a zdravé pokrmy.

a hotová jídla a tělu dopřáváte jen čerstvé a zdravé pokrmy. V kuchyni můžete být kreativní a zkoušet nové a moderní recepty.

Nevýhody nakupování 6–to–1

Pokud máte cukrovku, potravinovou alergii či jiné onemocnění, které si vyžaduje speciální stravu, jste touto nákupní strategií velice omezení a do počtu druhů surovin se nemusíte vejít.

V čem jsou další nevýhody?

Kdo nemá v kuchyni dostatek zkušeností, může mít problém s tím, že neví, které potraviny je dobré kombinovat . Tvorba receptů bez kuchařky může být složitá.

. Tvorba receptů bez kuchařky může být složitá. Před každým nákupem si musíte sepsat nákupní seznam, nebo si alespoň v hlavě rozmyslet, co nakoupíte. Počítejte tedy s časem navíc.

Will Coleman Will Coleman je oblíbený americký kuchař, food influencer a moderátor kuchařských televizních pořadů. Na svém instagramovém profilu má více než 16,5 tisíce sledujících. Jeho video ohledně nákupní strategie 6 to 1 Grocery Shopping, které sdílel na TikToku, se stalo virálem po celém světě. Sám Coleman o nákupní strategii řekl: „Pomůže strávit méně času v obchodě s potravinami a mít v kapsách více peněz.” Podpůrným materiálem k této metodě je jeho e-book, kde najdete mnoho receptů včetně seznamu potřebných surovin, např. recept na lososovou quesadillu, thajské kari tacos nebo jablečný salát s čedarem. Knihu si lze zakoupit na webu kuchaře za 10 dolarů.

Využití nákupní strategie 6–to–1 v praxi

Vaší kuchyňské kreativitě se meze nekladou. Můžete si nakoupit suroviny na svíčkovou a ze zbytku zeleniny si na další dny uděláte hutnou čočkovou polévku. Kuřecí prsa si jednou uděláte s rýží, brokolicí a paprikou. Za další dva dny si nachystáte jednoduché kuřecí špagety se strouhanou mrkví a rajským protlakem. Ze zbývající brokolice uvaříte brokolicovou polévku s brambory a mrkví. Jako křupavý element si opražíte zbylý celozrnný chleba. U večeře si pochutnáte na čočkovém salátě se zeleninou a vejcem nebo brokolicových plackách se sýrem.

Ke svačině si dopřejete čerstvé ovoce. Ke konci týdne si z nahnědlých banánů a zbytků ovoce uděláte smoothie. Z banánů pak můžete upéct výborné muffiny nebo uděláte lívance.

Možností a variant je mnoho. Ať už se inspirujete vlastními recepty nebo kuchařkou, vždy jistě najdete ty správné kombinace a různé druhy pokrmů, se kterými budete moct vyzkoušet tuto nákupní strategii. A pokud to nezvládnete hned napoprvé, nevzdávejte se. Po několika týdnech s drobnými chybami se z vás jistě stane profesionál jak v kuchyni, tak v supermarketu.