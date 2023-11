Metráček: Proč roli nezískala Šafránková, co má s filmem společného Popelka a co se stalo s Jitkou?

Kultovní Stanislav Rudolf

Populární Metráček aneb Nemožně tlustá holka, romantické Kopretiny pro zámeckou paní i napínavá Operace mé dcery jsou asi nejznámějšími knihami Stanislava Rudolfa, spisovatele a scenáristy, který by se letos dožil 90 let. Na sladkobolné dívčí romány pana Rudolfa se v 70. a 80. letech minulého století stály fronty a usínala u nich většina dnešních padesátnic a šedesátnic. Nešlo sice o náročnou literaturu, ale knihy se výborně četly a šly ve své době z ruky do ruky. Několika jeho knihám se dostalo i úspěšného filmového zpracování.

Doslova ikonickým a trochu nadčasovým je film Metráček, příběh o teenagerce s nadváhou, která se potýká nejen s mnoha kily navíc, ale i s prožíváním první lásky. Tu ve filmu ztvárnil tehdy mladičký, štíhlý a pohledný mladík Vítězslav Jandák.

