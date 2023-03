MDŽ: Zapomeňte na rudé karafiáty, na počátku byl urputný boj za práva žen

Kde a jak se slaví Mezinárodní den žen aneb Mužům vstup zakázán

Oslavy se konají téměř po celém světě. Výjimku netvoří ani Jižní Amerika, Afrika či některé asijské země. Někde je den oslav MDŽ stanoven jako oficiální svátek, jinde jde pouze o významný den. V Číně je to den, který se týká pouze žen, muži během něj nemají žádné úlevy. Také turecký a portugalský svátek MDŽ se slaví výhradně bez mužů. Ženy oslavují v noci bez přítomnosti mužského pohlaví, konají se velké párty a některé restaurace v tento den mají vstup mužů zakázaný. Obdobné oslavy probíhají také v Nepálu, Číně a na Madagaskaru.

Italské ženy dostávají symbolické žluté květy zvané mimóza. V Albánii je zvykem obdarovat ženu čokoládou. Mohutné oslavy v Rusku se nesou v duchu hodnotných darů – šperky, drahé parfémy a kabelky. Pokud by však ruská žena dostala k MDŽ vybavení do kuchyně, znamenalo by to pro ni urážku.

Pozadu nezůstávají ani další evropské země jako například Polsko, Maďarsko, Slovensko, Portugalsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ukrajina a Balkán. I zde můžete spatřit podobné oslavy jako u nás.