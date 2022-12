MIA (36): Muž chce jít na mateřskou, já mám živit rodinu. Mám z toho hrůzu

Miin muž si umanul, že by pro jejich rodinu, zjevně však hlavně pro něj samotného, bylo báječné, kdyby šel na mateřskou a Mia rodinu živila. Mia to vidí jinak, ale pravděpodobně nebude mít na výběr.

Máme dva syny, staršímu je devět a mladšímu rok a půl. Oba kluci jsou hodní „intelektuálové“. Starší leží v encyklopediích a také hodně sedává u počítače. Poté, co přijde ze školy, kde má bez práce samé jedničky, o něm v podstatě nevíme.

Mladší bude zřejmě podobný „model“. Stále něco zkoumá, rovná, skládá, štrachá, zabaví se hodiny sám. Navíc je veselý a zdravý – jednoduše ukázkové dítě. Já jsem s mladším na mateřské, zvládám domácnost i částečný úvazek v práci.

Jsem účetní a pracuji z domova. Dříve jsem byla hlavní účetní a firma, pro niž nyní pracuji, by mě ráda okamžitě zaměstnala na plný úvazek. Jenže to bych malého neviděla.

Už jsem si to zažila se starším, který nastoupil ve dvou letech do jeslí. Mnohem raději bych se i po mateřské vrátila na nižší pozici a měla tak nejen své jisté, ale i klid a čas na rodinu a koníčky. Muž má však jiný názor.

Chce, abych místo přijala, prý už ho to v práci nebaví a rád „se půjde válet domů“. Těžko se mu vysvětluje, že se doma opravdu neválím. Kryštof pracuje jako obchodník v jedné menší firmě. Vydělává jen o něco málo víc než já nyní na rodičovské dovolené. Údajně mám štěstí na zaměstnavatele…

Práce manžela nebaví, kolegové jsou prý vesměs chudí duchem a šéf je podle něj zbohatlík, který měl prostě štěstí. Zda má, anebo nemá muž v práci smůlu na lidi, nedokážu posoudit a vlastně to ani nijak soudit nechci. K čemu by to bylo? Mám co dělat, abych zvládla své povinnosti.

Bohužel, když si představím, že chodím na plný úvazek do práce a Kryštof je doma s malým, naskakuje mi husí kůže. Muž neumí vařit ani se o to nikdy nepokusil, nikdy sám nenakupoval, úklid ani jiné domácí práce také nejsou jeho hobby.

Se syny má ale hezký vztah. S malým si hraje, se starším jede občas na výlet někam na letiště či na nádraží, povídají si, dají si někde oběd, svezou se vláčkem a syn bývá nadšený.

S mladším chodí zase pravidelně na dětské plavání. Muž má rád vodu, malý je ve vodě moc šikovný a prý jsou tam také pěkné štíhlé mamky, říká Kryštof s oblibou, aby mě popíchl. Po druhém synovi jsem pár kilogramů přibrala a ty se mi zatím bohužel nepodařilo shodit.

Manželův tlak na můj nástup do práce se v posledních týdnech stupňuje, dokonce volal i mému šéfovi a vyptával se. Bylo mi pak před ním hrozně trapně. Jenže muž to s lidmi umí, snadno si někoho obtočí kolem prstu a šéfovi byl zjevně sympatický. Vedoucí se mnou poté měl dlouhý rozhovor, řekl mi, že mám doma úžasné zázemí a báječného muže a on by mě ve firmě moc potřeboval, což podpořil i hodně zajímavou finanční nabídkou.

A aby tlaku nebylo málo, vzal si manžel „do parády“ ještě staršího syna, kterému namluvil, jak by se mu věnoval, kdyby mohl s jeho mladším bráškou zůstat doma. A také měl několik rozhovorů s mou maminkou… Moje máti je hodně na peníze, a tak muž přesně věděl, na jakou strunu má u ní zahrát. Máti mi kvůli tomu nyní neustále volá a píše, aby mě přemluvila.

Aktuálně tedy před mým šéfem, kolegy, matkou, otčímem i mým prvorozeným synem vypadám jako někdo, kdo si neváží úžasné nabídky a oběti šlechetného manžela, navíc v době, která je kvůli zdražování poměrně těžká.

Musím říct, že je to hodně nepříjemné. Velmi vážně uvažuji o tom, že nabídku přijmu, abych měla od všech klid. V práci se sice nezastavím, ale máme docela fajn kolektiv a mé práce si tam váží.

Nedělám chyby, mám přehled a myslím, že jsem v oboru dobrá. Ale k čemu to je, když si neužiju děti a doma budu kmitat jako otrok? Už teď, když na to pomyslím, se mi svírá žaludek a roste ve mně vztek na manžela.

Už také vím, že se vztekem a únavou přichází i nechuť k sexu, což bude u nás doma další velké téma. Je mi hrozně nepříjemné, jak mě muž nutí, jak manipuluje mnou i ostatními. Ale asi jeho tlaku nakonec zase podlehnu.