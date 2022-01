Michaela Pecháčková ze seriálu ZOO slaví 18. narozeniny: Mrkněte na fotky!

Nový seriál televize Prima ZOO sotva začal, avšak hvězda mladičké herečky Michaely Pecháčkové pomalu, ale jistě stoupá. Sympatická blondýnka v seriálu ztvárňuje Sidonii, dědičku sklářského impéria. V uplynulých dnech oslavila osmnácté narozeniny. Vstup do dospělosti s ní slavili i kolegové na place. Kde všude hrála?

Ze zrzky blondýna

Nová hvězda televizních obrazovek

Michaela Pecháčková je ještě studentkou Pražské konzervatoře, obor hudebně-dramatický, ale její popularita teď strmě roste. Narodila se 13. ledna 2004 v Praze a cestičku k herectví si začala prošlapávat už jako dítě. Věnovala se mu odmalička, stejně jako sólovému zpěvu a akrobatickému rokenrolu a zpěvu. Má za sebou zkušenosti nejen z divadla Semafor, kde vystupovala jako Alice v muzikálu Alice, Alenka a voda živá, ale i z natáčení. Zahrála si například v pohádce Tři bratři nebo v epizodních rolích v seriálech Přešlapy, Přístav, Modrý kód či Ordinace v růžové zahradě. Ještě v létě to byla brunetka šmrncnutá dozrzava, teď se ale jako blondýnka objevila v novém primáckém seriálu ZOO.

Líbí se vám více jako brunetka, nebo blondýnka? Nám přijde, že s tmavými vlasy vypadala mladší, jako holčička. Teď je z ní mladá žena.

V seriálu ZOO hraje jednu z hlavních rolí, neposlušnou dědičku sklářské firmy Sidonii Annu Novotnou. „Sid je milá, upřímná holka, která si jde za svými sny, a to i přes zákaz rodiny, protože ji ve všem tak úplně nepodporuje. Je hodně cílevědomá, což se mi na ní líbí,“ popisuje svoji roli Michaela.

Co prozradily hvězdy seriálu ZOO? Podívejte se na video:

Narozeniny brzy ráno

I když měla Míša narozeniny, musela vstávat ještě v noci, tedy ve 4:50, aby byla včas na place. Tam Michaela Pecháčková neplánovaně oslavila narozeniny. „Bylo to překvapení. Opravdu,“ zaskočeně pronesla se smíchem herečka hned poté, co ji okolí zaplavilo gratulacemi. „Jeli jsme už poněkolikáté jeden obraz – a pak pan režisér řekl, že je nespokojený, že se to musí natočit ještě jednou. Poslušně jsem se posadila a čekala na akci. A ta přišla, ale úplně jiná, než jsem čekala. Objevil se s dortem v ruce a všichni začali zpívat a přáli mi. K tomu jsem dostala tři krásné kytice. Moc děkuju všem,“ usmívala se seriálová dědička sklářské firmy Novotných.

Žádné seznamy, žádná předsevzetí

S narozeninovými dárky to mladá herečka nepřehání a ani si nepíše seznamy. „Občas jen tak prohodím, že se mi třeba něco líbí, a pak jsem překvapená, že to někdo zaznamenal a já to dostanu. To mě moc těší. Sama pro sebe si nic nekupuji, ale uvidíme, třeba se to věkem změní,“ uvedla herečka.

Stejně to má i s novoročními předsevzetími, ani letos si žádná nedala. „Co bych vám řekla. Alkoholový detox se mě ještě úplně netýká a co se týká diet, tak tam nic nedodržuji. Snažím se ale běhat a cvičit,“ prozradila Michaela.