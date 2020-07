Michal David: Hitmaker z cirkusové rodiny si rozumí s každým režimem

V pořadí šesté kulatiny před pár dny oslavil zpěvák Michal David, jehož hitovky, dnes už skoro lidovky, si prozpěvují téměř čtyři generace Čechů. Hitmaker je velmi úspěšný muž a na veřejnosti vždy samý úsměv, ani jemu se ale nevyhnuly těžké životní rány. Zároveň jeho život nebyl úplně bez poskvrnky.

Narodil se do cirkusové rodiny Do počtu hitů, které si sám napsal a sám si je zpívá, mu nesahá z českých interpretů nikdo ani po kotníky. Zřejmě se narodil (tehdy jako Vladimír Štancl) pod šťastnou hvězdou a sudičky mu přály. Jeho hudební dráze určitě pomohlo i odstěhování se s maminkou v šesti letech do Itálie poté, co se rodiče rozvedli (jeho sestra s otcem se zase odstěhovali do Švýcarska). Jednak se tam naučil italsky, a pak měl také spoustu času poslouchat chytlavé jižanské melodie. O Michalu Davidovi se všeobecně ví, že pochází ze známé cirkusové rodiny. Jeho teta je známá kartářka Dagmar Kludská. Už méně se ví, že je ve vykládání karet skoro stejně dobrý jako ona slavná příbuzná.

Začal u jazzu, prorazil u Janečka Poté, co vystudoval pražskou konzervatoř, založil jazzové kvarteto Čtyři. V té chvíli šel ještě v otcových stopách – byl totiž jazzový pianista. Byl úspěšný, získal na jazzových dnech cenu Muzikant roku, ale ne slavný. Opravdu prorazil ale až poté, co poznal o patnáct let staršího Františka Janečka a stal se členem jeho skupiny Kroky. Tvořil tehdy pěvecké duo s Janou Kratochvílovou a bylo mu rovných dvacet. V roce 1980 nazpíval svou písničku Chtěl bych žít, jak se má… a jeho hvězdná kariéra odstartovala naplno.

Poupata i Nagano Někdy v té době mu Janeček poradil, aby si změnil jméno, a tak má od té doby v občance jméno Michal David. S písní Nenapovídej o rok později se stal celebritou, idolem, českým králem popu. A dotáhl to v roce 1985 až na Strahov, kde se na jeho Poupata cvičila jedna ze spartakiádních skladeb. Po roce 1989 a sametové revoluci se tak jako představitel bývalého režimu musel stáhnout z pódií. O to aktivnější ale byl v pozadí. Skládal muzikály, zakládal nahrávací studia nebo společnosti související s hudbou. V plné parádě se na výsluní vrátil v roce 1998 díky českým hokejistům, kteří přijeli se zlatem z Nagana a s jeho písničkami, které si zpívali v přestávkách v kabině. Na velkolepé oslavě na Staroměstském náměstí od nich dokonce zpěvák dostal i několikrát hobla.

S režimem to umí V roce 2010 veřejně podpořil ČSSD, zadobře je ale i s ANO, respektive s Andrejem Babišem, který mu teď k šedesátinám věnoval luxusní koňak v hodnotě téměř dvě stě tisíc korun. Na narozeninovou oslavu, která se konala na zahradě Davidovy vily v Křeslicích, byla pozvaná jen stovka nejbližších spolupracovníků. Nic velkolepého, nicméně o rozruch bylo i tak postaráno díky vrtulníku, kterým přiletěl hudebníkovi pogratulovat majitel kasin Leon Tsoukernik, který patřil také k přátelům Karla Gotta, a sanitce, která přijela ošetřit sedmdesátiletého Davidova hudebníka Vladimíra Stejskala, kterému se z horka udělalo slabo.

S manželkou a nevěrou V manželství mu to klape, ovšem… svatý není, je totiž otcem nemanželského syna Petra, o němž se dozvěděl až několik let po svatbě. Hlásí se k němu a celý život ho také podporuje. Manželku má ale jen jednu, a to už víc než dvě desítky let. Jde o bývalou tenistkou Marcelu Skuherskou. O setkání s ní napsal písničku Každý mi tě lásko závidí. Jejich setkání přitom bylo zvláštní. Oba byli tehdy už slavní, ale když on si k ní v restauraci přisedl a začal si s ní povídat, překvapilo ho, když se ho zeptala, co dělá. On zase nevěděl, že žena, kterou šel balit, je slavná tenistka.