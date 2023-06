Michal Malátný slaví 53: Smrt v kapele, myšlenky na sebevraždu i hvězdná sláva

Michal Malátný se narodil 30. června 1970 v Jičíně, kterému se také přezdívá brána do Českého ráje nebo pohádkové město. Zde také vystudoval základní školu i gymnázium, po němž se rozhodl pokračovat na pražské DAMU. Jeho hudební i herecké vlohy se ale začaly projevovat už v dětství. Právě na základní škole se totiž vlastním jménem Michal Novotný setkal s bubeníkem Pavlem Grohmanem, s nímž založil nyní jednu z nejúspěšnějších kapel současnosti, Chinaski. Zároveň se ale už tehdy věnoval amatérskému herectví, a to v jičínském souboru Baret S. Z této doby pochází také jeho přezdívka Žibus.

Jak již bylo zmíněno, počátky kapely Chinaski se datují do let, kdy její zakladatelé Michal Malátný a Pavel Grohman chodili na základní školu. Jakmile začali brát své hudební poslání vážně, založili kapelu Starý Hrady pojmenovanou po místě, kde měli zkušebnu. Fanoušci však skupinu brzy z legrace přejmenovali na Starý hadry a tento název vydržel až do roku 1994. V té době už Malátného a Grohmana doplnili spolužáci z DAMU Petr Rajchert a Jiří Seydler. Kapela se přejmenovala na Chinaski podle stěžejní postavy z knih spisovatele Charlese Bukowského, a o tři roky později se už mohla radovat z prvních úspěchů druhého alba Dlouhej kouř. V současnosti má Michal Malátný se svojí kapelou na kontě již patnáct desek a Chinaski patří mezi nejpopulárnější kapely na české hudební scéně.

Smrt v kapele a frontman na pranýři

V době, kdy byla kapela na úplném vrcholu, zasáhla krutá rána osudu jak Chinaski, tak samotného Michala Malátného. 25. července 2008 totiž na následky nehody na motorce zemřel bubeník, spoluzakladatel skupiny a autor mnoha jejích hitů Pavel Grohman, který byl zároveň Malátného nejbližším přítelem. Po bolestné ztrátě kapela okamžitě přerušila činnost a chvíli to vypadalo, že se zpět už nevrátí. Nakonec ale po dvou měsících nastoupila zpátky před fanoušky s novým bubeníkem a sám Malátný přiznal, že si konec Chinasek neuměl představit. „Mě to nenapadlo. Byla to hrozná rána, ale že bychom toho nechali, to ne. Je fakt, že jsme se sešli hned ten osudný den, protože jsme měli naplánovanou zkoušku, a tam to bylo těžké. A kdyby tam někdo řekl, že je to konec kapely, tak to úplně chápu,“ uvedl v rozhovoru pro iDnes.cz.

Nebyl to ale jediný okamžik, kdy to Malátného kapela měla nahnuté. Frontman Chinasek se dočkal velké kritiky v roce 2017, kdy se spolu s Františkem Táborským rozhodl vyměnit zbylé členy kapely za nové. Malátný to tehdy schytával ze všech stran zejména za způsob, jakým byli bývalí členové odejiti, za svým rozhodnutím si však zpěvák a muzikant stojí dodnes.