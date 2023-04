Michal Penk slaví 55 let: Drogy, vztah s Bartošovou, sebevražda i pokusy o návrat

Jméno Michal Penk se vrylo do povědomí zejména v dobách, kdy se zpěvák objevoval na veřejnosti s Ivetou Bartošovou. Tu poznal nejprve pracovně, když dostal nabídku se zpěvačkou vystupovat. „Iveta na mě udělala hroznej dojem. Červenala se, mluvila potichu… Kvůli ní jsem do té spolupráce šel, protože jsem o ni měl zájem,“ prozradil kdysi v rozhovoru pro Aha!.

Drogové eskapády

Na počátku devadesátých let to vypadalo, že Penkova kariéra bude stoupat nadále vzhůru i bez Ivety Bartošové. Zpěvák spolupracoval s Michalem Horáčkem, vydal první album s názvem Michal Penk a v roce 1992 dojímal národ hitem O bláznech. O rok později složil scénickou hudbu k filmu Kanárská spojka, krátce nato natočil moderátorce Tereze Pergnerové desku Rachot. Někdy v té době se mu ale také rozpadl vztah s partnerkou Ivanou, s níž má syna Christophera, a s Penkovou psychikou to šlo strmě dolů.

„Nechtěl jsem být doma sám, a začal jsem chodit na nesprávná místa. V takových okamžicích cítíte, že kdyby tam byli vaši rodiče, řeknou vám ‚tak a mazej domů‘. Já jsem to však neudělal a to byla chyba,“ přiznal v rozhovoru pro iDNES.cz. Penka čekalo mnohaleté období temna, v němž byl závislý na tvrdých drogách i alkoholu, odvykal si a zase padal do propasti a bojoval se svými démony. „Třeba jsem chodil v noci po Dejvicích a zkoušel jsem domy, které měly otevřené dveře. Tam jsem šel do sklepa, kde jsem vyzýval duchy a čistil jsem ty baráky. Pak jsem z toho ráno byl totálně zničenej. Nebo jsem klekal na ulicích a začal jsem se modlit,“ vzpomínal Penk před lety a dodával, že i v této době se snažil pracovat na hudbě.