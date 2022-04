Michal Viewegh slaví 60 a navzdory ztrátě paměti vydává knihu vzpomínek

Michal Viewegh se narodil v Praze do rodiny právničky a inženýra, dětství ale prožil na Sázavě, kam se rodina odstěhovala kvůli otcovu zaměstnání. Autoritářská výchova jej prý hodně poznamenala. Byl třídní premiant a spolužáky proto nebyl zrovna zbožňovaný. Později studoval ekonomii, tu ale nedokončil, na Univerzitě Karlově promoval z češtiny a pedagogiky. Už za dob studií aktivně publikoval své povídky. Po vysoké dělal vrátného, krátce učil na základní škole, od katedry jej to však táhlo víc k redakčnímu stolu.

Pád na samotné dno

Téměř ve všech jeho knihách je trocha autobiografie a právě to se mu stalo osudným v jeho soukromém životě. Nejprve se rozvedl v roce 1996 s první ženou Jaroslavou, pár měl spolu jednu dceru. V roce 2002 se znovu ve svých čtyřiceti letech oženil, vzal si o 14 let mladší Veroniku. Své manželce Veronice, se kterou má dvě dcery, se přiznal k nevěrám nejen nepřímo ve svých knihách, ale později i tváří v tvář. Jejich manželství to tehdy ještě ustálo. Ale pak přišel pád na naprosté dno. V roce 2012, jen pár dnů před Vánocemi. Zničehonic mu praskla aorta. Přežil naprostým zázrakem a i díky tomu si, jak sám říká, srovnal priority. S manželkou se rozvedl a později přiznal, že kvůli jeho eskapádám to k rozvodu v podstatě směřovalo. Podle slov svého bratra přestal být díky této zkušenosti tolik povrchní, nesleduje politiku, usadil se a žije rodinným životem. Nechal se slyšet, že knih už nenačte tolik jako dříve, za což prý může více faktorů: užívání antidepresiv, osobní krize i to, že už jich zkrátka přečetl moc.