Michelle Pfeiffer sbírá nemovitosti i veterány. Takhle vypadá její nový domov

Slavné hvězdy si mohou dovolit netradiční a nákladné koníčky. Michelle Pfeiffer (61) se svým manželem rádi nakupují a prodávají reality. Začátkem roku prodali za 8,35 milionu dolarů ranč ve stejné čtvrti, ve které si pořídili své nové sídlo. Podívejte se na fotky jejich nového domova.

Jako v Itálii

Jejich nová vila je opravdu velkolepá. Připomíná středomořskou architekturu a na první pohled by klidně mohla stát v Toskánsku nebo Provence. Ale slavní manželé si ji pořídili v Los Angeles, v sousedství dalších hvězd, třeba Bena Afflecka. Přišla je na neuvěřitelných 22,5 milionu dolarů a je v ní snad všechno, co si umíte představit – prosklená posilovna, vinný sklep, bazén, šest ložnic a jedenáct koupelen...

S manželem scenáristou a producentem Davidem E. Kelleym žije Michelle téměř třicet let a mají spolu dvě dnes už dospělé děti. A pravděpodobně mívají také spoustu hostů, když potřebují tolik ložnic.

Koně pod kapotou parkují v prosklené garáži

Pyšní jsou však v novém domě zvlášť na „stáj“ pro své miláčky. Nablýskaná auta parkují v prosklené garáži, která připomíná spíš showroom nějaké luxusní autoprodejny.

Interiér vily je zařízený v neutrálních světlých tónech. Nechybí luxusní materiály, jako je mramor v koupelně či kuchyni. A vzhledem k tomu, jaké v Los Angeles bývá počasí, ocení majitelé i možnost kompletně odsunout prosklenou stěnu obývacího pokoje a tak ho spojit s venkovní terasou, která má vlastní krb a přímý přístup k bazénu.

