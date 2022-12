Mikuláš v Ulici: Nešťastná Skyler, strach o Adama i mikulášská nadílka

Obyvatele Ulice dnes čeká návštěva Mikuláše, čerta a anděla. Kdo se tentokrát bude skrývat pod maskami? Skyler se trápí, protože nic nejde podle jejích představ. V co doufala? A co řeší Blanka poté, co se dozvěděla o vztahu Adama s Jarkou? Toto všechno se stane tento týden v Ulici!

Mikuláš v Ulici Mikuláš je pokaždé velkou událostí hlavně pro děti, které se těší na nadílku, ale zároveň mají i trochu nahnáno kvůli čertovi, jenž si ta největší zlobidla prý bere s sebou do pekla. Čert, který se letos objeví v Ulici, bude mít co dělat, aby ustál obrovské překvapení. V hospodě se totiž sejdou hned dva Mikuláši najednou, což uvítá především oddíl malých všetečných drozdů. Kluci si tohle překvapení opravdu užijí, zato anděl s čertem budou jen koukat, co se to mezi Mikuláši děje a jak si rozumí – a to nejen v hospodě před dětmi, ale zejména později v soukromí… Kdo se bude letos skrývat pod maskami Mikulášů, čerta a anděla? A jak se mikulášská nadílka tentokrát vyvine? Kdo a při čem milé Mikuláše přistihne? Čemu propadl Filip Čapka z Ulice? Podívejte se na video:

Nešťastná Skyler Když se sejde pár nepříjemností dohromady, na člověka to někdy dolehne takovým způsobem, že má chuť se na všechno vykašlat a odjet někam hodně daleko. Přesně v takové situaci se nyní nachází Skyler. Najednou je toho všeho na ni moc. Trápí se kvůli synu Chrisovi, jenž teď žije s jejími rodiči v Amsterdamu, i kvůli Františkovi, do kterého se znovu zamilovala, přestože věděla, že už má nový vztah s Bárou. Skyler ale doufala, že se leccos změní, zvláště poté, co s Františkem po letech opět podlehli vzájemné přitažlivosti.

Otravný redaktor Ve chvíli, kdy se mladý, snaživý investigativec dostane na stopu nějaké senzace, takřka nic ho už nezastaví. Jde si za svým sólokaprem, doufá ve velké odhalení, i když se pohybuje na velmi tenkém ledě a pravdu si upravuje podle svých domněnek. Gábinini blízcí nyní čelí zájmu až příliš horlivého redaktora Tomáška, jenž se rýpe v životě všech členů rodiny a vymýšlí mylné konstrukty, které jsou docela přes čáru, byť se logicky nabízejí. O co je Tomášek snaživější a o co víc se pokouší získat informace, jež by podpořily jeho pravdu, o to větší hrozbou pro všechny zúčastněné je. Přestože se mu Gábina pokusí vše vysvětlit, dění kolem Šimona a její rodiny se tím jen zhorší…