Mikulášové, čerti a andělé v Ulici: Překvapivá proměna, řádění a rekordy

Jaký by to byl 5. prosinec bez mikulášské nadílky, na kterou se těší všechny děti i většina dospělých? Dětem sice nahání hrůzu čert, ale dárky od Mikuláše za trochu toho strachu obvykle stojí. A když hned nezaberou dárky, je tu ještě nádherný anděl, jenž čerta zkrotí a vyděšená dítka uklidní. V Ulici se tato trojice objevuje pravidelně již od roku 2005, kdy se seriál začal vysílat. Za tu dobu si převleky Mikuláše, čerta a anděla již užila pěkná řádka herců. U některých se dalo celkem předpokládat, jaký kostým si obléknou, u jiných ovšem nejen divákům spadly brady až na zem.

Lumírovo prvenství

Uznejte sami. Pokud nejste pravidelnými diváky Ulice, ale víte, jak vypadá herec Václav Svoboda, představitel Lumíra, tipli byste si, že právě on se stane andělskou bytostí, a to hned dvakrát? Aby to nevypadlo, že se mu tvůrci snad mstí, nutno dodat, že si rovněž dvakrát vyzkoušel i roli Mikuláše. Proč se nestal ani jednou čertem, ví bůh, ale zatím není všem dnům konec. Pravdou je, že postava Lumíra má na svém kontě prvenství v počtu mikulášských převtělení za dobu, co Ulice běží na obrazovkách TV Nova. Na paty mu ale zdárně šlape Lumírova seriálová dcera Vendula (Anežka Rusevová) a její kamarád Mário (Jiří Kniha), kteří si v Ulici užili mikulášskou nadílku v převlecích již třikrát. Vendula byla dvakrát čerticí a jednou andělem. Také Mário si to vyzkoušel dvakrát jako čert a jednou coby anděl, dokonce rapující.