Míla Myslíková z Jak utopit doktora Mráčka: Nechtěla prát ponožky, radši zůstala sama

Míla Myslíková byla jednou z nejoblíbenějších českých hereček. O co víc měla štěstí v pracovní oblasti, kde se z ní stala nejobsazovanější herečka vedlejších rolí, o to horší to bylo v soukromí.