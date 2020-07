Milena žije po rozvodu již dvacet let s přítelem, který od ní stále vyžaduje sex. Ona už si na něj ale připadá tak trochu stará a nejradši by se mu úplně vyhnula.

S přítelem Tiborem spolu žijeme víc než dvacet let. Těsně před čtyřicítkou jsem se rozvedla s prvním manželem a potkala jsem Tibora. Další děti už ani jeden z nás nechtěl, a tak jsme neviděli důvod, proč uzavírat nový sňatek. I bez papíru nám partnerství vydrželo dvacet let. Teď mám ale pocit, že se pomalu hroutí. A to jen kvůli neshodám v sexu.

S Tiborem jsme si od začátku rozuměli a ve všem jsme si vyhověli. I v posteli. Je pravda, že pro něj byla otázka sexu vždy o něco důležitější, a to mu vydrželo i poté, co oslavil šedesáté narozeniny. Naopak můj dřívější apetit pomalu, ale jistě klesl až na nulu.

Pravděpodobně za to můžou hormony a menopauza, ale vlastně si říkám, jestli je zdravý sex v pokročilém věku? Zrovna o Tibora mám celkem obavy. Má trochu nadváhu a zadýchává se i do schodů.

Přítel na mě tlačí a mně je sex čím dál nepříjemnější. Myslím, že by měl mít trochu pochopení, zkrátka už se necítím jako zamlada, kdy jsem měla chuť neustále. Uvažovala jsem dokonce o tom, že bychom společně zašli k sexuologovi. Doufám, že by Tiborovi mohl vysvětlit, že v pokročilém věku už nemůže být tak sexuálně aktivní jako dřív. Ale mám trochu obavy, aby doktor naopak nedal zapravdu jemu. To bych se jeho naléhání v životě nezbavila.

Poslední dobou se kvůli sexu už jenom hádáme. Tím víc je to pro mě stresující a nemám na něj vůbec náladu. Ale Tibor je neodbytný. Naposledy na mě dokonce křičel, že si tedy na stará kolena bude muset najít milenku. To mě opravdu vyděsilo a pár dní potom jsem se k sexu nechala přemluvit, neměla jsem z toho ale dobrý pocit.

Nelíbí se mi, že mě vlastně vydírá. Chtěla bych se s Tiborem domluvit na kompromisu, ale není s ním ani trochu řeč. Jakmile to na něj přijde, musí být prostě po jeho, jinak je protivný celý den.

Bavila jsem se o tom i s nejlepší kamarádkou, ale ona má přesně opačný problém. Její muž už nemá na sex v šedesáti ani pomyšlení a ona se mu celkem ochotně přizpůsobila. Potvrdila přesně moji domněnku – že si na pravidelné skotačení připadá stará. A to jak fyzicky, tak psychicky.

Vůbec teď nevím, jak mám situaci vyřešit. Nechce se mi do sexu s Tiborem nutit, na druhou stranu bych kvůli tomu nechtěla rozbít náš pěkný vztah. Jinak si báječně rozumíme a máme i společné zájmy. Kvůli neshodám v sexu se ale mezi nás vkrádá nedůvěra a občas mám pocit, že se vzájemně vzdalujeme.