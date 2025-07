Milenky podle horoskopu: Vodnářky experimentují, Váhy jsou nejisté

Část 1 / 12



Beran (21. 3.–20. 4.) Pokud jste se narodila ve znamení Berana, patříte mezi nejlepší milenky. Vy moc dobře víte, co chcete, a nebojíte se to taky nahlas říct svému partnerovi. To je fantastické a to na vás muži v posteli obdivují. Ženy Beranice by muži měli uctívat, kudy chodí, protože pokud spí právě s nimi, nic lepšího je nemůže potkat.

Pokračování 2 / 12 Býk (21. 4.–21. 5.) I když Býk je horkokrevný a miluje červenou, v posteli to platí jen tehdy, když má dobrou náladu. Ženy narozené ve znamení Býka bývají při milovaní báječné, ovšem jen když na to mají chuť. Když ne, budete to s nimi mít těžké a bude to vyžadovat vaši pozornost a trpělivost. Co o vás dokáže prozradit oblíbená barva

Pokračování 3 / 12 Blíženci (22. 5.–21. 6.) Blíženkyně jsou v posteli podobné jako v životě. Potřebují mluvit, objevovat a cítit se vzrušeně. Ženy narozené v tomto znamení rády experimentují, rády mění polohy a sexuální život dokážou ozdobit různými způsoby. Ovšem jen do té doby, než je začnete nudit. Pak se možná začnou poohlížet po novém vzrušení. Kamarádky podle zvěrokruhu: Berani jsou oddaní, Šťíři věrní

Pokračování 4 / 12 Rak (22. 6.–22. 7) Ženy narození ve znamení Raka vás nadchnou svou krásou a budete toužit po tom, abyste se stali jejich otroky. Tyto ženy mívají potíže s vyjádřením své sexuality, protože jim jde hlavně o city. Musí proto najít správného partnera, aby si uvědomily, že sex není nic špatného a mohly naplno rozvinout tuto stránku své osobnosti. Jakmile budou mít vedle sebe toho pravého, budou velmi vášnivé. Písmo nelže! Můžete z něj vyčíst povahu, vlastnosti i schopnosti

Pokračování 5 / 12 Lev (23. 7.–22. 8.) Lvice jsou mnohem víc sexuálně založené než Lvi muži. Jsou méně líné, muži se rádi povalují a nechávají se obskakovat. Lvice projevují velký zájem o partnera a chtějí ho vždy potěšit. Jsou nadšené, když se jim to povede, a velmi rády tenhle druh potěšení dávají. Na ně se můžete v posteli spolehnout! Jak přidat na kráse? 10 chytrých tipů, díky kterým se vám to povede

Pokračování 6 / 12 Panna (23. 8.–22. 9.) Pozvat si do postele Pannu může být utrpení, protože Panny rády ponižují a kritizují. Nikdy pro ně nebudete dost dobří, takže na to se připravte. Na druhou stranu pro vás může být právě to přitažlivé. Musíte také vědět, že Panny potřebují dost času na odpočinek a důvěrnosti. A s Pannami vám nehrozí, že by o svém sexuálním životě diskutovaly s jinými lidmi. Žijete ve správném domě? Co vám do života přinese jeho číslo

Pokračování 7 / 12 Váhy (23. 9.–23. 10.) Ženy narozené ve znamení Vah chtějí v posteli hlavně dobře vypadat. Na jedné straně projevují svou sexualitu, na druhou stranu jsou v posteli nejisté. Mají totiž problém se sebedůvěrou, což se může stát pro partnera nesnesitelným problémem. V případě, že mají Váhy vedle sebe správného partnera, budou experimentovat a chtít vyzkoušet všechno, co se objeví ve vaší hlavě a mysli. A bez problémů o tom budou mluvit. Pozor na oblíbená jídla: Dobroty, které nám denně ničí zdraví

Pokračování 8 / 12 Štír (24. 10.–22. 11.) Naprosto nejlepší milenky. Štírky jsou dobré v posteli v jakémkoli věku, ať jsou hubené nebo tlusté, je to fuk. S nimi zažijete při milování uragán. Sex s ženami narozenými v tomto znamení je vášnivý a spontánní, přesto přemýšlivý a uspokojující. Nikdy nemá problém být iniciativní a kdykoli si řekne, co sama potřebuje. Může vypadat pro muže jako velká výzva, ale ve své podstatě jen potřebuje někoho, kdo by respektoval její touhy. Pozor, infarkt! Tyhle signály říkají, že vaše srdce není v pořádku

Pokračování 9 / 12 Střelec (23. 11.–21. 12.) Střelkyně jsou femme fatale. Jsou schopné předvést striptýzové představení, jen aby vás rozvášnily. Jsou velmi spontánní, někdy trochu nemotorné a plaché, ale vždy hledající způsoby, jak probořit v posteli zeď. Udělá všechno, co je v její moci, aby se vám maximálně oddala. Je ochotná splnit vaše tajné erotické fantazie, a to tak, že se vám nebude chtít věřit. Ony jsou tvůrkyně vašich erotických snů. Dostat je do postele je štěstí. Zpověď mužů: Co by chtěli v posteli, ale nikdy to nepřiznají

Pokračování 10 / 12 Kozoroh (22. 12.–20. 1.) S ženami narozenými ve znamení Kozoroha můžete naplánovat manželství a mít disciplinovaný vztah, ovšem spontánnost neočekávejte. Sex s ní budete mít jen tehdy, když to dovolí plán a zbyde nějaký čas, pak se možná můžete těšit na nějaké ty erotické radovánky. S těmito ženami to nikdy nebude o okamžitém chtíči, s nimi budete muset sex plánovat. 4 fáze menstruačního cyklu: Jste vědma, nebo čarodějka?

Pokračování 11 / 12 Vodnář (21. 1.–20. 2.) Vodnářky vám mohou přichystat nečekaná překvapení, pokud jde o sex. Jejich mysl je plná fantazie a může se projevit i v posteli. Vodářky potřebují někoho, kdo je dost zajímavý a kdo je ochoten experimentovat třeba i v přírodě nebo na nejnečekanějších místech, která si můžete představit. Rozhodně se k nim nehodí uzkoprsí muži nebo tací, kteří neocení jejich fantazii. Syndrom vyhoření: Zjistěte, jestli hrozí i vám. Jaká je léčba?

Pokračování 12 / 12 Ryby (21. 2.–20. 3.) Ryby nejsou tak moc náruživé, a někdo by mohl dokonce říct, že jsou trochu dětinské – pokud jde o sex. Jsou plaché a citlivé, obvykle předstírají, že jsou svobodné, ale ve skutečnosti nemají rády, když se někdo pokouší dostat do jejich duše. Aby si užily i sex, potřebují někoho, s kým mohou sdílet skutečnou intimitu. Když najdou muže, s nímž se cítí v bezpečí, budou kreativní a rády vyzkouší v posteli cokoli. Jste medvěd, nebo vlk? Naučte biologické hodiny pracovat pro sebe