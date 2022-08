Miloš Kopecký: Věčně zamilovaný herec, který nedokázal žít bez žen

Maminka mu zemřela v koncentráku

Narodil se 22. srpna 1922 v Praze do rodiny kožešníka a kloboučnice. Jako židovský míšenec (podle nacistických zákonů) musel v roce 1944 do pracovního tábora, bohužel jeho matka zemřela v koncentračním táboře. Přestože si otec přál, aby se i on vyučil kožešníkem, neudělal to. Začal studovat gymnázium, ale studia nedokončil. Hodně ho ovlivnila matka, která ho naučila vážit si knížek a milovat divadlo. Nikdy ho k ničemu nenutila, nechávala mu svobodu. Později díky tomu vynikal sečtělostí, dodržoval pravopis a psal si celý život deníky.

