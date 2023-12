Miloš z Ulice na mrtvici! Auto fuč, klíčky fuč, Milošek fuč! VIDEO

Tohle si Miloš ze seriálu Ulice na TV Nova za rámeček určitě nedá. Jeden den učí Miloška řídit jejich Krakena, a hned následujícího dne řeší pohromu obřích rozměrů. Vše totiž nasvědčuje tomu, že se z Miloška vyklubal pirát silnic, který tajně sedl za volant a odjel Eviným autem neznámo kam. Jaká je první reakci Evy poté, co se jí panikařící Miloš svěří se svým neblahým podezřením? To napoví vtipná ukázka z úterního dílu Ulice níže.

Tátové se ve svých synech prostě vidí. Podobně je na tom i svérázný Miloš (Jiří Štrébl) ze seriálu Ulice, který běží na TV Nova. Rošťák Milošek (Lukáš Masár ml.) je totiž jeho mladší věrnou kopií. Navíc ani jeden z nich nemá k nejrůznějším průšvihům daleko. Milošek to ke všemu s tátou opravdu umí. Stačí jeden prosebný kukuč, a Miloš by mu snesl modré z nebe. Dokonce ho naučí i řídit auto. Vždyť u nich v Kašperkách je to normální, že kluci v Miloškově věku poprvé sedají za volant a sbírají řidičské zkušenosti. Jenže tahle jeho partyzánština, o které se neměla Eva (Vanda Hybnerová) nikdy dozvědět, se mu teď pěkně vymstí.

Začne to docela nevinně. Eva s Milošem se chystají pro zboží, ale Miloš nemůže nikde najít klíčky od auta. Už to Evě zdvihne mandle, protože se jedná o klíčky od jejího firemního auta, které má zapůjčeno coby odměnu pro prodejkyni měsíce. To však není nic proti tomu, co nastane, když Miloš před domem zjistí, že jejich Kraken prostě zmizel. Vzápětí mu to celé dojde a začnou se o něj pokoušet mrákoty. Eviným autem určitě odjel Milošek. Tohle je totiž přesně jeho styl… Jak přijme šokující novinku Eva?

To naznačí ukázka z úterního dílu Ulice, v níž Knoblochovi opravdu excelují.