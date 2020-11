Milostné fantazie během pandemie: Jaké erotické sny máme v době koronaviru?

Shody a neshody

Jestli je něco, po čem touží muži i ženy shodně, pak je to milování ve vířivce. Jakmile tedy budete mít možnost nějakou navštívit, neváhejte a připravte to partnerovi jako vánoční nebo narozeninové překvapení. Co se týče dalších fantazií, jsou ženy obecně zdrženlivější než muži. Zatímco ti sní o sexu ve trojici, ženy se těmto hrátkám spíš vyhýbají. Dost často se navíc neshodnou v tom, v jakém složení by sex ve třech měl probíhat. Jelikož muži často touží po sexu se dvěma ženami a ženy zase po milování se dvěma muži, většinou si tyto sny navzájem nesplní.