DANA (44): Měla jsem milostné pletky se sousedkou, jenže můj muž také!

Danu by nikdy nenapadlo, že by svému manželovi zahnula, natož se ženou! Přece jen se tak ale stalo a Danu hryzaly výčitky svědomí… Tedy do té doby, než zjistila, že jí manžel byl nevěrný se stejnou osobou!

S Mirkou se známe tři roky, do nového domu na stejné patro jsme se stěhovali současně. Potykaly jsme si při první společné jízdě výtahem. Mirka v té době žila s partnerkou Ingrid, obě byly velmi hezké ženy a manžel z nich byl paf, i když pochopitelně tvrdil opak. Myslím, že z našeho domu nebyl zdaleka jediný muž, který se za Mirkou a Ingrid otočil. „Holky“ byly navíc provokatérky, ze zírajících pánů měly zjevně legraci a civění jim občas trochu okořenily.

I mě jejich drobné provokace bavily. Naše „rodiny“ se spřátelily brzy. Občas jsme všichni čtyři společně grilovali u nás na terase nebo si vypili dobré víno. Se sousedkami byla legrace, zvlášť s Mirkou jsme si byly hodně sympatické. Dva roky po nastěhování se Ingrid od své přítelkyně odstěhovala. Dosti nečekaně se po pěti letech vrátila k bývalému manželovi a společnému synovi, kterého kvůli své lásce opustila.

Mirka tehdy totiž kvůli zdravotním problémům přišla o dobrou práci a náročná Ingrid se s ní přestala mít tak dobře, jak byla zvyklá. Mirka není žádné „ořezávátko“, bylo jí sice smutno, ale nehroutila se, v té době jsem jí byla vrbou… S mužem pracujeme na směny, syn už je samostatný, a tak jsem často bývala večer sama.

Proto jsem přivítala, že mohu čas od času zaskočit k sousedce na víno či film. Jenže jednou jsme to s vínem přehnaly… Náruživá Mirka byla dlouho bez sexu a já byla nemístně zvědavá – a tak k tomu došlo! Bylo to fajn, ale nic, co bych chtěla nějak pěstovat či opakovat. Navíc jsem pochopitelně cítila provinění vůči manželovi. Muže mám ráda a nevěrná jsem mu nikdy nebyla. Přátelský vztah s Mirkou to naštěstí nijak nenarušilo, Mirku rozhodí máloco, navíc se dva týdny nato zamilovala.

Její nová přítelkyně Šárka byla milá a sympatická a ke své nové lásce si vodila i svého pejska. Shodou okolností stejnou rasu, jako máme my. Šárčina fenka a náš pes se ihned spřátelili, a tak jsem s naší novou sousedkou chodívala venčit. Psi si hráli, my si povídaly. Semlely jsme všechno. Mirčinu bývalou přítelkyni a její podivný odchod, Šárčiny předchozí vztahy, partnerské problémy, potíže s rodiči, s dětmi, s šéfy – jednoduše úplně vše! Překvapilo mě, že Šárka věděla o mém „úletu“ s Mirkou, styděla jsem se, ale nakonec jsme se tomu i nasmály. Jenže pak zmínila i několikadílný milostný románek mého muže.

Myslím, že Šárka nepoznala, jak ve mně hrklo. Venčily jsme pozdě večer, byla tma, a tak bylo jednodušší skrýt prvotní šok. Navíc se mi podařilo zachovat duchapřítomnost – dělala jsem, že o všem vím. Po chvíli bylo nad slunce jasné, že se můj manžel s Mirkou také vyspal, a to ne jednou! Vše pravděpodobně proběhlo ve stejné době jako můj „úlet“. Ti dva spolu také občas poseděli, když jsem byla v práci. Muž to nijak neskrýval, proč také? Vždyť jsem neměla proč žárlit!

Snad jako omluvu Šárka zmínila vliv alkoholu, Mirčina smutku, osamělosti a manželovy zvědavosti. Údajně Mirce řekl, že to v jejím případě vůbec nevnímá jako nevěru. Já to tedy jako nevěru vnímám! Jako nevěru i jako zradu – od Mirky i od muže. Jenže i já mám máslo na hlavě, a tak mohu manželovi i kamarádce těžko něco vyčítat. Navíc se za všechno opravdu moc stydím. Čím více času od oné události uplynulo, tím se paradoxně stydím více. Ráda bych si vše s oběma nějak vyříkala, ale bojím se, co všechno by to způsobilo.