Milostné trojúhelníky jsou čím dál běžnější: Proč v nich ženy často zůstávají?

Magda, Zdena, Klára, Vlaďka a Irena jsou jedním z vrcholů partnerského trojúhelníku, o kterém vědí všichni zúčastnění. Každá má svůj důvod, proč zůstává. Je to ale v pořádku?

Víc bere, než dává Vědí o tom a zůstávají, avšak pouze Vlaďka je v takovém partnerském uspořádání dlouhodobě spokojená. Ostatní ženy by uvítaly, kdyby se jejich trojúhelník rozpadl. Klára se dokonce potácí ve vážných psychických problémech, bohužel ani jedna z žen nemá sílu, energii a odvahu vztah změnit. Možná svou roli hraje i zvyk a jistá dávka pohodlnosti. Zůstávat v partnerském trojúhelníku je samozřejmě každého volba. Dle psychologů však jde o typ vztahu, který všem zúčastněným víc bere, než dává, a když se nakonec rozpadne, odcházejí z něj hluboce zranění ne dva, ale tři lidé! Lidské dějiny bohužel v tomto směru jasně naznačují, že milostný trojúhelník není šťastnou partnerskou strategií. Jak funguje otevřený vztah? Podívejte se na video:

„Řekla jsem to nahlas jen své terapeutce – ano, stydím se za to! Ale zůstávám, protože být jeho ženou je z určitého pohledu výsada. Manželovo jméno je v jistých kruzích velmi uznávané. Sice vím, že i díky mně, neboť jsem mu vytvářela dvacet let zázemí; starala se o děti, dům i domácnost a on se mohl věnovat pouze své práci, ale to nikdo neocení. Nyní má muž už rok přítelkyni. Mně i jí řekl, že se nerozvede, dokonce nás chtěl seznámit! Naši dospělí synové se s ní už i viděli! To, že jsme ve vztahu tři, bere muž jako hotovou věc, ostatně do své smrti tak žil i jeho otec. Nedokážu si představit, že budu takto „existovat" dál, ale rozvést se nechci, a tak si cíleně hledám i výhody takového soužití. Pár jsem jich už našla, někdy si říkám, jak je na tom asi ta druhá…"

„Jsem nevěrná svému muži a on to ví. Přišel na to před půl rokem. Trápí se a střídavě mi vyhrožuje a přemlouvá, ať se s milencem rozejdu. Přemlouvání je více. Manžel je hodný, snaživý, pracovitý, spravedlivý… až to prostě někdy leze na nervy. Od milence se snažím odpoutat. Je ženatý. Ale plácám se v tom už dva roky, a nedávno jsem kvůli tomu všemu začala docházet i na terapie. Občas beru i léky na deprese. Vyřešit jsem to ale stále nedokázala, s přítelem nás to k sobě neskutečně táhne. Nedokážeme se rozejít, a tak zatím nechávám vše plynout a přeji si, aby to tak vydrželo co nejdéle. Ale narovinu; je to peklo! Ta bolest i láska až do morku kostí je nesnesitelná a neřešitelná."

„O děti jsme se snažili deset let. Je naprostý zázrak, že to klaplo. A nyní máme hned dvě! Bláhově jsem si myslela, že budeme prožívat nejkrásnější období života. Mně i muži se splnil sen. Jenže brzy po porodu jsem zjistila, že má manžel nejen milenku, ale také roční dceru! A co teď? Muž je skvělý táta, kluci na něm visí a já ho i přes všechnu zradu miluji a rozhodně neplánuji vyklidit pole, abych se pak sama starala o dvojčata. Manželka jsem já! Manžel tvrdí, že mě také miluje, ale má rád i Irenu, kterou zná od dětství, a malou Adélu. Nedokáže je opustit, prý to mnohokrát zkoušel. Nedávno mi po pár skleničkách vína řekl, že by byl nejradši, kdybychom spolu bydleli všichni jako velká rodina, bylo by to prý úplně nejjednodušší. Ano, pro něj! Rozhodně mu nebudu nic ulehčovat a žít s cizí ženou a dítětem, oženil se, chtěl děti, tak ať se o nás stará."

„Markéta je snad osmá v pořadí. Od té doby, co se narodily děti, měl muž vždy ještě jednu ženu. Nesvěřoval se mi, ale vždy jsem na to přišla. Ženy přicházely a odcházely a já zůstávala. U každé jsem si říkala, že je to ta poslední, kterou toleruji. Jenže znáte to… Nejdřív byly malé děti, pak jsem dokončovala vysokou školu, potom sháněla práci, pak byla vážně nemocná maminka – vždy byl nějaký důvod, proč se mi rozvod nehodil. S mužem jsme se však na důležitých věcech vždy dohodli, v krizích se podrželi, dokonce mi jednou řekl, že kdybych si chtěla také někoho najít, že mu to nevadí, ale nesmím se chtít rozvést. Nyní je mi skoro šedesát. Muž má zase nějakou ,krasavici' a já jsem zjistila, že je mi to jedno. Jednoduše jsem si za ta léta zvykla, že nejsem pro muže ta jediná. Navíc jak ona ,krasavice' přišla, tak zase zmizí, ale já zůstanu. Manžel se nezmění a já po třiceti letech přestala bojovat. Žijeme vedle sebe, pomáháme si, náš vztah je z určitého pohledu velmi moderní."