Sex se zavázanýma očima je vzrušující: Co při něm můžete prožít?

Zbavuje zábran

Jakmile přijdete o možnost vidět, je to, jako by se při sexu zhaslo. Více se uvolníte, nekontrolujete, jak vypadáte, je vám jedno, jaké u toho děláte grimasy. To, že nevidíte, vám dává svobodu a možnost prožívat slast ze sexu bez zbytečných zábran.

Okoření sex

Sex se zavázanýma očima je mírně nevšední a trochu zavání Padesáti odstíny šedi, ale na druhou stranu je to tak jemná verze labužnických praktik, že se toho člověk nemusí vůbec bát. Jestliže máte pocit, že by vaše postelové hrátky potřebovaly špetku toho kořeníčka, potom se nebojte v tomhle ohledu zaexperimentovat. K zavázání očí stačí i kravata, kterou má určitě váš partner v šatníku.

Zjitří smysly

Pokud jeden ze smyslů eliminujete, zostří se všechny ostatní. To je při vnímání všeho, co se kolem sexu děje, docela zážitek. Každý jeho dotek i jemné přejíždění prstem po kůži se znásobí. Bez toho, že byste měla zrak jako berličku, budete také vnímat více všechny vzdechy a vůně. Dokud nezkusíte, neuvěříte, jak úžasný je to zážitek.

Zvyšuje důvěru

Důvěra mezi partnery je velice důležitá. Pokud jdete do toho, že zkoušíte nové věci, je o to důležitější důvěřovat si. Abyste se odevzdala do rukou partnera zcela oslepena, to už je další level. S každým dotykem a každým dalším krokem, kdy vám bude působit potěšení, se vaše pouto stává silnějším...

Přináší překvapení

Když nevidíte, co se děje, tak každý dotek a každý krok, kterým se váš partner začne ubírat, jsou pro vás o to více překvapující. Připravte si různé pomůcky a propriety, jako jsou peříčka, led, olej, a to vše zahrňte do předehry, která se stane absolutní extází vjemů.

Dává moc

Zkuste si to také obráceně – vy zavažte oči své drahé polovičce. To, že se vám svěří a nechá vás dělat si s ním, co chcete, je skvělý pocit. Celá situace nahrává tomu, že převezmete kontrolu a budete dělat to, co chcete vy. Pro oba, pokud to jinak bývá obráceně, to bude nová, vzrušující role.