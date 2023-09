Milujete baviče, vtipálka a „klauna“? Pod touto maskou se může skrývat osamělost a smutek

K tomu stát se pro blízké bavičem, „veselým chlapíkem“ či „klaunem“ může vést mnoho cest. Jedním z poněkud překvapivých důvodů bývá také snaha utíkat před realitou, kdy jsou pod smíchem a dobrou náladou ukrývány hluboké a nezpracované emocionální bolesti. Smích, dobrá nálada a vtipy jsou pak jakousi „strategií přežití“, která umožňuje přežít vlastní vnitřní bolest a smutek. Tuto strategii dobře znají a popisují mnozí psychologové. Odborníci na lidskou duši pak tvrdí, že může být do určité míry užitečná k zachování mentálního zdraví – jenže čeho je moc, toho bývá příliš! Důsledkem neustálého úniku před sebou samým může být emoční vyčerpání a později i deprese. Za maskou baviče totiž smutek nezmizí, pouze je potlačen a schován.

O smutných duších bavičů a klaunů koluje nespočet názorů a historek. Skvělý Boris Hybner kdysi řekl: „Smutný klaun je sice klišé, ale něco podobného v nich opravdu je. Použiju-li Karla Hynka Máchu, platí zde jeho ‚na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal‘.“ To, co pan Hybner řekl poeticky, vysvětluje psycholog Brockert z pohledu odborníka: „Okolí většinou přehlíží, že humor, který má překlenout osamělost, nepřichází z veselého srdce. Je spíše příznakem strachu a nepřijetí a nedostatku kontaktů.“ Baviči, vtipálci a klauni zkrátka zpravidla potřebují pozornost, a pokud s takovým malým či velkým bavičem sdílíme domácnost, prospěli bychom mu tím, že věnujeme více pozornosti jemu samotnému než vtipům, které dělá.

Když zvážní

Možná se vám někdy stalo, že jste baviče a vtipálka zastihla vážného. Bývá to vzácný moment, kdy jsme často nesmírně překvapené hloubkou jeho nitra, názorů a jemným vnímáním světa, které bychom u neustále rozesmátého člověka neočekávaly. Siegfried Brockert v jedné ze svých knih doporučuje: „… rodiče, blízcí známí a životní partner by měli člověku, který si hraje na klauna, poskytovat opětovně nové příležitosti, aby od úrovně chování klauna přecházel zpět ke zcela normálnímu hovoru.“ Podle psychologa je to pro „klauna“ velmi očistné a důležité.