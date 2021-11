Milujete při sexu svazování? V těchto polohách si ho užijete vy i váš partner

Paní situace

Při této poloze, kdy jste nahoře vy, si užíváte to, že je svázaný muž. Svázat mu můžete jak ruce, tak i nohy, pokud chcete. Ruce mu přivažte buď jednotlivě k posteli, nebo mu je svažte nad hlavou, a to třeba kravatou, šátkem nebo vaším spodním prádlem. Potom si už s partnerem můžete dělat, co chcete, samozřejmě tak, aby si to užíval i on. Můžete na něm sedět čelem nebo zády nebo vystřídat obojí. Vaší fantazii se meze nekladou.