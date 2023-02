Milujete zimní sporty, ale bojíte se úrazů? Víme, jak jim předejít

Co dokáže léčivá pyramida uzdravovat a jak? Které osobnosti její sílu…

Na horách se mnohdy mění počasí z minuty na minutu a na to je třeba myslet. I když svítí sluníčko, přibalte si na výlet vrstvu navíc pro případ, že začne chumelit. „Je rozhodně lepší vzít si na hory lehčí bundu a pod ni zateplovací vrstvu, než mít jen jednu hodně teplou bundu. Vrstvení je univerzálnější, více se hodí do našich podmínek, vzhledem k tomu, že jeden den tu máme přes zimu minus 10 stupňů, a druhý den je nad nulou. Nákup spodních vrstev navíc vyjde levněji,“ radí Jiří Fidrant ze společnosti Norská móda. Pro spodní vrstvu je ideální merino vlna, která dokáže reagovat na vnější teplotu a dle toho vás hřeje, když je zima, a chladí, když se naopak oteplí.

„Pro správné fungování kloubů je nesmírně důležitá stabilita, kterou zajišťují vazy a svaly, které kloub obklopují. Proto je zásadní před sportovní aktivitou tyto svaly na zátěž připravit, to znamená zahřát, protáhnout, aby pak při pohybu nedošlo k jejich nerovnoměrnému zatížení a ztrátě správné funkce,“ radí ortoped MUDr. Róbert Pituch. Také bezprostředně po sportování, kdy jsou svaly zahřáté, je protáhněte.

Pozor na ostré slunce

Nezapomeňte, že s nadmořskou výškou roste také intenzita nebezpečného UV záření. Vybavte se tedy kvalitním krémem s vysokým ochranným faktorem 50, (chránícím před UVA a UVB slunečním zářením). Aplikujte na kůži, která bude vystavena slunci, 30 minut před plánovanými outdoorovými aktivitami. Lze jej použít i pod nebo na běžný krém.

Neviditelné paprsky navíc ohrožují nejen naši pokožku, ale také zrak, proto by ochranné sportovní brýle, které při sportu používáte, měly mít zároveň kvalitní UV filtr. „Při ochraně před UV zářením je důležité, aby byl UV filtr v brýlích stoprocentní, aby byl zrak chráněn před UVA i UVB zářením. Doporučený je UV 400,“ říká doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno, a dodává, že by skla neměla být úplně tmavá. Způsobují totiž, že se zorničky ještě více rozšíří a do oka proniká ještě více UV záření. Při pobytu na intenzivním horském slunci se doporučuje zatmavení brýlí 50–60 procent.