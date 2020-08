Miluju smažený sýr a nestydím se za to, říká Ester Kočičková

Stand up komička Ester Kočičková, která vystoupí také na F.O.O.D. pikniku, prozradila, s jakými jídly u ní zabodujete a se kterými byste u ní nepochodili. Naživo se s ní můžete setkat už v neděli 30. května na pražské Ladronce.

Ester, je o vás známo, že ráda vaříte. Které jídlo je vaše nejoblíbenější?



Paradoxně mám nejradši to, co moc práce nedá, a to jsou polokrvavé steaky a taky carpaccia z čehokoli - od červené řepy až po kachnu.



Pořádáte někdy doma večeře/grilování pro přátele?



Ani ne. Jakmile mám totiž vařit pro „cizí“, chytnu jakousi panickou trému, že něco zkazím, že se něco s něčím časově nepotká, například maso s přílohou, salát se zálivkou, a z příjemné hostitelky je rázem upocená, hysterická kuchta, které je hostům spíš líto.



Pečete ráda?



A jak! Pracuji sice jen se dvěma základními recepty na hrnkový koláč, občas ještě zakoketuji s kupovaným listovým těstem, ale mé moučníky jsou i přesto vždy chuťově neotřelé a vláčné!



Jaká je vaše oblíbená světová kuchyně?



No, leckde už jsem s nadšením snědla ledacos, jen kultu sushi ani kultu hamburgerů jsem zatím nepodlehla, snad že v USA ani v Japonsku jsem ještě nebyla.



Máte nějaké oblíbené typické české jídlo?



Asi ty nejklasičtější favority, svíčkovou a kachnu se zelím, občas. A další, a další! A, abych nezapomněla, miluju smažený sýr a vůbec se za to nestydím! Pravda, raději jiný, než eidam a tatarskou omáčku, ale zásadně domácí a s kapary…



Kde nakupujete potraviny? Chodíte například na trhy pro domácí, bio výrobky?



To by bylo na dlouhé povídání. Krátce řečeno - namane-li se příležitost, ráda si připlatím, ochutnám a věřím ve všeobecně dobrý skutek.



Jíte vše, nebo je nějaká potravina, kterou zrovna nemusíte?



Zaplať bůh, netrpím žádnou alergií, takže můžu opravdu všechno. Tedy, kromě olihní a chobotnic. Ovšem v tom bude zřejmě zakletá nějaká až karmická antipatie či co…



Jaký je váš názor na vegetariánství, popřípadě veganství?



To je zase na delší rozpravu. Každopádně druhým už dlouho do jídla zásadně nemluvím, je to věc etické, zdravotní, často i finanční volby. Mám sama co dělat s tím svým oblíbeným syrovým masem, masožroutskou krevní skupinou „0“ a láskou k zvířatům dohromady. Ale k čemu výmluvy, ve vývinu už nejsem, chudokrevná taky ne. Takže to chce jen jedinkrát najít odvahu na ten jediný spolehlivý odvykací pokus: Mazlit se celý den třeba s kozičkami ve výběhu, pak si jednu z nich vybrat, vlastnoručně ji podříznout, stáhnout z kůže, a nakonec si ji třeba ugrilovat na rožni a s chutí se do ní zakousnout!



Ester Kočičková vystoupí na F.O.O.D. Pikniku, který se koná 30. srpna na Ladronce, od 18.00 hodin v rámci společného vystupení komiků Na stojáka. Více informací o celé akci najdete na foodpiknik.recepty.cz.