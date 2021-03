MIRKA (42): Byla jsem nevěrná partnerovi, pořád nevím, jestli se mám přiznat

Mirka byla před rokem nevěrná svému partnerovi. Muži, který jí kdysi hodně pomohl, který ji stále miluje a hýčká. Mirka se však nemůže vypořádat se svým svědomím a přemýšlí, že se partnerovi přizná.

Už rok mám šílené výčitky, už rok se mi špatně usíná. Často se v noci budím a vymýšlím různé scénáře, jak mému partnerovi přiznat, že jsem ho před dvanácti měsíci podvedla. S Hynkem žiji devět let. Na začátku našeho vztahu ale nebyla láska, tedy z mé strany, ale přátelství.

Po několika měsících, kdy jsme si byli blízcí, trávili spolu hodně času a já tak mohla Hynka více poznat, se ale vše změnilo. Zamilovala jsem se. Hynek mi dal po příšerném rozvodu nejen lásku, ale i nepoznaný pocit domova a bezpečí. Nesmírně mi pomohl.

Mému tehdy nezvladatelnému synovi, který byl na prahu puberty, dokázal nastavit jasné hranice, ale zároveň si s ním vybudoval pevný, přátelský a na vzájemném respektu postavený vztah. (Vlastní děti mít kvůli dědičnému onemocnění přítel nemůže.) Synovi je nyní dvaadvacet let a s Hynkem vychází mnohem lépe než se mnou a se svým vlastním tátou.

Přítele jsem podvedla před rokem. Bohužel ne jednou. Samozřejmě však s jedním a tím stejným mužem. Šlo o kolegu v práci. Jiskřilo to mezi námi dlouho, ale takových „vztahů“ má člověk v životě hodně – sice to jiskří, cítíte, že tam funguje určitá chemie, ale jednoduše to nepustíte dál. Nejsme přece zvířátka!

Jenže pak jsme jeli s firmou na tmelící víkendovou akci a naši vzájemnou přitažlivost jsme i díky alkoholu neudrželi pouze v přátelských mezích. Vyspali jsme se spolu. Po návratu jsme se scházeli ještě několik týdnů. Mně i mému milenci v té době chyběl sex. Jeho ženu intimní život údajně nebavil a Hynek bral v té době léky, které nebyly k našemu intimnímu životu příliš přátelské. Tenkrát na horách zkrátka vše bouchlo.

Naše schůzky skončily díky ženě kolegy, ta na vše docela brzy přišla. Dokonce mě kontaktovala. Byla nečekaně slušná, věcná, racionální a zpětně vidím, že i velmi rozumná. Mimochodem nebyla prý pravda, že se svým manželem nespala…

Kromě okamžitého ukončení schůzek trvala i na tom, aby její manžel z firmy odešel. Což se stalo. Neměl důvod kvůli mně riskovat manželství. Náš vztah tak ani nebyl zamýšlený. Nešlo o lásku. K mému příteli se tenkrát nic nedoneslo, zpětně bych ale možná byla radši. Výčitky a špatné svědomí mě se stále větší intenzitou sžírají už rok.

V souvislosti s mou nevěrou mi přijde šíleně nefér, jak mě přítel zbožňuje, jak o mně hezky mluví, jak dělá první poslední, aby mi udělal radost. Vytáčí mě, jak se pokorně omlouvá, když se trochu pohádáme, a přitom jsem to v našem vztahu ve skutečnosti já, kdo má nejvíce másla na hlavě!

Občas se přistihnu, že mě tou svou spravedlivostí, férovostí a gentlemanstvím štve. Že mě dráždí tím, jak si myslí, že jsem dokonalá. Nejsem! Někdy mám pocit, že by našemu vztahu a jakési rovnováze v něm pomohlo, aby se přítel dověděl vše, co se před rokem stalo. Cítím se zkrátka jako podvodník, přítel si to nezaslouží!