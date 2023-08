MIRKA (42): Jsem pro něj jen maso. Miluje mé obliny, mě už roky ne

S Radkem žiji deset let, společné děti nemáme. Já mám ale z prvního manželství syna, příteli říká jménem a vychází s ním dobře. Syna máme s bývalým manželem už několik let ve střídavé péči. Což byla iniciativa muže a syna, ti dva mají hodně společných zájmů, synovi „střídavka“ prospívá a já si naivně slibovala, že bude prospívat i mému vztahu s Radkem. Ten pomalu, ale jistě přestával být idylickým, jakým se jevil na začátku.

Nyní vše dospělo tak daleko, že mám pocit, že mě přítel vůbec nevnímá, nezajímám ho. Výjimkou je mé tělo. O to zájem stále má. Jediné, co mezi námi funguje – no, z mé strany možná spíš probíhá – je sex a jakýkoliv fyzický kontakt se sexuálním podtextem.

Když přijde Radek domů, „ahoj!“ sotva zahuhlá, ale nezapomene mě tu či onde zmáčknout či poplácat. Začíná mi to být vyloženě odporné, cítím se, jako bych byla nějaké zvíře na výkrm, u něhož majitel zjišťuje, zda nastal správný čas. Před synem se přítel naštěstí trochu krotí, a já si nedávno uvědomila, že se mi v týdnech, kdy je syn doma, a ne u svého otce, žije lehčeji. Mám s kým prohodit pár slov a zároveň na mě neustále nikdo nesahá.

Občas se dokonce stane, že mě syn pohladí nebo z legrace cvrnkne za ucho či dloubne pod žebra – nikdy bych neřekla, jak budu takové úplně obyčejné doteky vítat. Když není syn doma, mohu neustále čekat, že mi přítelova ruka přistane na pozadí či prsou, a to klině během vaření či vytírání anebo prostě když jde kolem. Někdy si říkám, jestli nemá nějakou poruchu.

Samozřejmě jsem se snažila příteli několikrát vysvětlit, že je mi to nepříjemné, obvykle ale řekl: „Bože, ty naděláš!“ anebo neřekl vůbec nic. Radek nebyl nikdy příliš komunikativní, od začátku vím, že je trochu bručoun, ale není hrubý nebo nijak agresivní, jen je zkrátka k mé osobě stále více přezíravý a ignorující.

Na druhou stranu doma vše opraví, je šikovný, občas i uvaří, když si řeknu o pomoc, nestalo se mi, že by mi nepomohl. Má ale své zájmy, své kamarády, svůj „mužský svět“, kde nejsem vítaná. Popravdě jsem se o to ani nikdy nijak moc nesnažila, chápu, že každý chlap potřebuje svůj prostor, do kterého se z mé osoby vejdou pouze moje trojky a kulatý zadek.

Tento rok už jsme spolu nebyli ani na dovolené, nemáme si co říct, nemáme nic společného. V podobném duchu jsem se o tom snažila s přítelem na začátku léta promluvit. Bohužel jsem neudržela emoce na uzdě a byla jsem i trochu hysterická a z mé strany padla i slova o rozchodu. Po dlouhé době jsem pak Radka slyšela říct, že mě má rád a že je ve vztahu vlastně spokojený. Koukala jsem na něj jako zjara, naprosto mě nenapadlo, že mu může takový vztah vyhovovat.

Nedokážu rozpoznat, zda mám přítele stále ráda, anebo už jde o zvyk a strach, že budu na vše sama, ale rozcházet bych se zatím nechtěla. Přece neodejdu od muže, který tvrdí, že mě má rád a stará se o mě a mého syna bez řečí a výčitek. Myslím si, že takových mužů zase tolik není.

Na druhou stranu bych ale chtěla být ve vztahu také šťastná, nemyslím trvale, chápu, že to není možné, ale aspoň občas. Stačilo by mi si čas od času vyjet společně na výlet, zajít ruku v ruce na procházku či do kina a usnout vedle sebe jen tak přitulení. Chybí mi blízkost, něha, normální komunikace a zájem skutečně o mě, a ne jen o mé tělo.