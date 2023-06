MIRKA (44): Před měsícem odešel za láskou svého života. Dnes se vrátil a mlčí

Mirčin muž prostě na měsíc zmizel. A podobně jako zmizel, tak se i vrátil a chce s Mirkou zůstat. Minulost však odmítá jakkoliv komentovat, rozebírat a řešit.

Vše se provalilo před čtyřmi týdny kvůli mobilu, který nechal na stole, když mu volala ona. Nepřijměte hovor z telefonu vašeho muže, když na vás na displeji vyzývavě mrká „moje Tánička“ a vy se jmenujete Mirka.

Chvíli jsem se rozmýšlela a pak hovor přijala. Tajemná Tánička zrovna zavěšovala, ihned jsem jí zavolala zpět. „Radečku, hrozně se mi stýská, přijeď večer, budu sama...,“ řekla ta osoba. Můj muž se jmenoval Radek. Nemohlo jít o omyl!

Paní jsem oznámila, že nejsem Radek, ale Mirka, Radkova žena, a že muž určitě nikam nepůjde, protože má program se mnou. Paní okamžitě zavěsila. S manželem jsme byli domluvení, že zajdeme ke kamarádce na vernisáž obrazů. Ten večer jsme ale nikam neodešli, pohádali jsme se. Manžel přiznal milenku a já mu dala „nůž na krk“ – buď já, nebo ona!

On se rozhodl pro ni. Označil ji za svou životní lásku, sbalil si dva kufry a ještě před půlnocí odjel. Během šesti hodin se mi život obrátil vzhůru nohama. Vše, co jsme budovali, se sesypalo jako hrad z písku. Společné plány i sny najednou přestaly existovat. Byla jsem vděčná, že je toho všeho zčásti ušetřen syn. Studoval prvním rokem v Brně.

Měsíc jsem o Radkovi neslyšela, psala jsem mu, volala, ale vždy odpověděl jednou větou. Obvykle mi napsal, že žije a vše řeší a že mi včas oznámí potřebné. Manžel je introvert, v mluvení bývá úsporný, tedy až na výjimky, kdy si dá alkohol. To ale není často. Tehdy se mění v upovídaného extroverta a k údivu všech i baviče.

Přestože mě jeho styl komunikace příliš nepřekvapil, jeho chování a způsob řešení celé situace ano. Popravdě jsem musela požádat lékařku o prášky na spaní a během prvních dvou týdnů jsem zhubla pět kilogramů.

Moc mi tehdy pomáhaly kamarádky. A ty mě „vytáhly“ i na víkendový pobyt v lázních. Bylo to měsíc od manželova odchodu. Když jsem se v neděli večer vracela, svítilo se u nás, myslela jsem, že jsem zapomněla zhasnout. Nezapomněla. Manžel byl doma!

Seděl u televize a večeřel. Na sobě měl domácí tepláky. Když jsem se zeptala, co tu dělá, řekl, že tu stále bydlí a bydlet i nadále chce. Večeři mám prý na sporáku, víno v lednici a zmrzlinu v mrazáku.

Radek vařil výborně. Nějakou dobu žil v Itálii, kde pracoval v restauraci, doma ale vařil jen zřídka, obvykle při výjimečných příležitostech. Na sporáku byly Radkovy vyhlášené lasagne, vedle stálo otevřené červené víno, to pije muž, v lednici se chladilo bílé, to piji já. V mrazáku byl domácí sorbet z jahod a banánů.

Nandala jsem si jídlo a sedla si k manželovi. Trvalo chvíli, než se rozmluvil. Pomohlo víno. Ale i tak byl v mluvení typicky úsporný. Sdělil mi, že se vrací domů a že se nechce rozvádět. Netuším, co se mezi ním a „Táničkou“ stalo. Možná bych byla schopná jeho strohé sdělení nějak zpracovat – muž se prostě nezmění –, ale chyběla mi tam jakákoliv sebereflexe, omluva nebo třeba to, že mě má rád, že jsem mu chyběla. Anebo jsem to měla pochopit z připravené večeře?

Cloumá se mnou vztek, křivda i smutek, prožila jsem hrozný měsíc a on se najednou vrátí, stráví dvě hodiny u sporáku a myslí si, že je vše v pořádku? Ostatně jsem mu to takto i řekla. Jen pokrčil rameny a nalil si další skleničku. Vůbec nevím, co se v něm děje. Trápí se rozchodem a ztrátou té ženštiny, anebo má výčitky vůči mně?

Nechci žít s někým, kdo bude mít vedle mě zatnuté zuby a při milování bude myslet na jinou ženu. Co když si zítra sbalí zase kufry stejně jako před měsícem? Vůbec nevím, co si počít, ani já se nechci rozvést, ale také se nechci cítit jako hadr, s nímž si kdykoliv vytře podlahu!