MIRKA (45): Přítel měl před lety románek s mužem, neumím se přes to přenést

Mirka konečně potkala toho pravého. Jsou spolu rok a jsou spolu šťastní, tedy byli šťastní. Před několika týdny se totiž Mirka dověděla, že měl její partner aférku s mužem.

S Lukášem se známe necelý rok, po pěti letech krátkodobých známostí a patnácti letech v mnoha směrech nefunkčního manželství mám konečně pocit, tedy vlastně měla jsem, že je to ten pravý.

Oba máme vyřešenou minulost, samostatné a bezproblémové děti, a tedy i čas věnovat se jeden druhému. Oba se rádi touláme přírodou, posloucháme trampskou muziku, máme rádi koně a kempování – zkrátka jsme z podobného těsta. Já ve svých pětačtyřiceti ještě bez problému přespím sem tam pod širákem, což přítel kvituje s naprostým nadšením.

Navíc mám po rodičích chatu v trampské osadě v jednom romantickém údolí Sázavy, kde přítel naprostou shodou náhod strávil troje prázdniny na chatě u rodičů druhé ženy svého otce. Tehdy jsme se pochopitelně neznali, i když je docela možné, že jsme se jako děti potkali. Oba ono údolí milujeme!

Má idyla bohužel trvala necelý rok; před dvěma týdny jsem se totiž dověděla něco, co mi na mnoho dní vyrazilo dech. „Mirko, Adam, bratr mého přítele, znal za mlada tvého Lukáše. Chodívali do stejného tenisového klubu. No a asi bys měla vědět, že Luky se tam tehdy hodně přátelil s jedním mužem. Jako víc přátelil, jestli víš, co tím chci říct…“ řekla mi má mladší sestra, která vše samozřejmě již probrala s mou starší sestřičkou a shodly se, že bych tuto informaci měla vědět.

Moc jsem nechápala, co přesně mi chce Markéta sdělit. Jednoduše jsem si nechtěla připustit, že mi v pár větách říká, že měl můj takřka dokonalý Lukáš za mlada aférku s mužem a kdo ví, jak to má nyní.

Markéta mi vše vysvětlila ještě jednou, vysvětlovala důkladně, bez obalu. Okamžitě jsem začala přítele bránit. „Vždyť má dvě dospívající děti a byl mnoho let ženatý! Také vím o dvou přítelkyních, viděla jsem je na společných fotkách na Lukášově Facebooku!“ odpověděla jsem důrazně.

Bohužel jsem již ve chvíli, kdy jsem odpovídala, věděla, že Markéta zcela jistě nebude „plácat“ nějaké nepodložené hlouposti. Markéta a ani má starší sestra Marie takové nejsou. Jak holky znám, vše jistě několikrát probraly a ověřily, než mi takovou drsnou novinku oznámily.

Sestřičky mě znají, ví, že jsem na rozdíl od nich poděs, hysterka a horká hlava po naší babi ze slovensko-maďarského pomezí. Než ode mě Markéta odešla, několikrát se ujišťovala, že jsem v pořádku, že neudělám, až dorazí Luky, nějaký šílený virvál. Samozřejmě jsem jí to slíbila a samozřejmě jsem to nezvládla.

„Luky, můžeš mi vysvětlit, proč se mnou jsi, když si na kluky?!“ vybafla jsem na přítele dosti emotivně. Lukáš nechápal o čem mluvím, z reakce bylo znát, že nic nehraje. Trochu mě to uklidnilo a příteli jsem vysvětlila, co jsem se dnes dověděla. Lukáš zrudl a klesl do křesla, přísahala bych, že se mu podlomila kolena.

Pak mi začal vysvětlovat, že si v té době jednoduše nebyl jistý svou orientací. Bylo mu necelých devatenáct… A ten muž, Boris, byl prý neskutečně zajímavý a charismatický a šíleně o Lukáše usiloval. Vše trvalo pouhé tři měsíce. Románek údajně skončil kvůli dívce, do níž se přítel zamiloval, od té doby už žádnou další známost s mužem neměl, úplně to z něj prý vyprchalo. Je něco takového vůbec možné?!

Asi to zní v dnešní svobodné době úzkoprse a prudérně, ale z nějakého důvodu, který sama v sobě neumím úplně pojmenovat, by mi vadilo, pokud by byl přítel bisexuál a přitahovali ho nejen ženy, ale i muži. Také si nejsem jistá, zda je ke mně přítel upřímný. Můj vztah k Lukášovi dost ochladl a hrozně se trápím. Do nedávna jsem byla nesmírně šťastná, že jsem konečně potkala skvělého chlapa, který má vše vyřešené, a nyní je všechno pryč.