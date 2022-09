Mirka začíná po rozvodu poznávat samu sebe. Vulgarismy v posteli jsou to, co bylo dlouho za jejími zavřenými dveřmi a nyní si bez nich sex nedovede představit. Potkala však partnera, který jí kvůli tomu utekl. Nyní se bojí, jestli její úchylku vůbec nějaký muž přijme a ona bude znovu šťastná.

Sex byl pro mě ve vztahu vždy hodně důležitý. S bývalým manželem jsme si ale v posteli bohužel nikdy moc nerozuměli. Snažili jsme se naše společné intimní chvilky různě okořenit a zpříjemnit, dělali jsme různé experimenty, ale stále to nebylo ono.

I přesto se nám podařilo zplodit dvě děti, které nám dělají samou radost. Bohužel naše děti byly snad to jediné, co se nám povedlo a pro co jsme žili. Nebylo to jenom neporozumění v sexu, co nás oba vedlo k tomu, že jsme se po odchodu našich dětí na vysokou školu rozvedli.

Nikdo nechce být sám bez partnera, a tak i já si hledám toho svého životního chlapa. Asi půl roku po rozvodu jsem se sblížila s kolegou z práce. Nejednalo se o nic vážného a od začátku jsme to oba věděli. Bylo to jenom pár společných chvilek a úletů v posteli. Vyzkoušela jsem s ním v posteli nové, dosud nepoznané věci.

Přiznávám se, že ve mně probudil mé spící já, o kterém jsem ani nevěděla. Ze všeho nejvíc mě začaly bavit vulgarismy v posteli. Samotnou mě to překvapilo, protože v běžném životě sprostá slova nepoužívám.

Když slyším nějakou ženu, jak říká vulgarismy, myslím si o ní, že je to ta nejubožejší spodina. Neopřela bych si o ni ani kolo, jak se říká. A najednou je používám také.

Přes seznamku jsem si našla dalšího partnera. Zdál se být vtipný a příjemný. Brzy jsme se také sexuálně sblížili. První milování jsem se držela při zemi a chtěla jsem ho jenom poznat. Po celou dobu mě ale na jazyku štípaly nejrůznější nadávky a jiné vulgarismy, které bych mu ráda šeptala do ucha.

Už při druhém sexu jsem se neudržela a začala jsem na něj chrlit nejrůznější vulgarismy, které mě napadaly. On se zarazil, odtáhl mě od sebe a začal se oblékat.

Chtěla jsem si s ním o tom promluvit a vysvětlit mu, že nic z toho nemyslím vážně. Moje vulgarismy v posteli mají náš sex jenom okořenit a nemůže je brát vážně. On ale nechtěl nic slyšet, oblékl se a odešel. Přestal mi odpovídat na SMS a nebral mi telefon. Pochopila jsem, že už o mě nemá zájem a náš vztah ukončily moje vulgarismy.

Mám před sebou další rande a už nyní se trochu obávám, jestli mi moje úchylka zase nezničí i tento vztah. Bojím se, že až se budu opět v posteli oddávat absolutní vášni a rozkoši, začnu znovu mluvit. A partnerovi se to nebude líbit. Chtěla bych se ovládat, ale už nyní vím, že to nedovedu.

Sprostá slova v posteli už ke mně nerozlučně patří a sex bez nich je pro mě nuda. Nelpím na tom, aby je používal i můj partner. Stačí mi, když se mohu já plně projevovat a bezmyšlenkovitě se oddávat sexu. Nemyslet na to, že z pusy vypustím něco, co by se partnerovi nemuselo líbit.

Hodně přemýšlím o tom, jestli je tato moje úchylka vlastně normální a jednoduše akceptovatelná pro můj protějšek. Říkám si ale, že pokud jde jen o slova a nikomu fyzicky neubližuji, nemám se vlastně za co stydět. Už nechci nikdy potlačovat svoje pocity, emoce a touhy.

Dělala jsem to několik let ve vztahu s bývalým manželem a zařekla jsem se, že to už nedovolím. To bych byla raději sama, bez chlapa a ukájela se u porno videí. Možná mi to bude chvíli trvat, ale věřím, že je snad na světě někde ten pravý, který mě bude milovat, i když budu při sexu sprostá.