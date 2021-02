Miroslav Donutil slaví 70: Špatná léčba epilepsie mě málem zabila

Nezapomenutelný Poručík Troník v Černých baronech, soudruh Šebek v Pelíškách či právník Ulrich v Dědictví aneb Kurvahošigutntag i nepřekonatelný Truffaldini v Národním divadle, to je jen zlomek z výčtu rolí, které má na kontě Miroslav Donutil. Krom nich exceluje i v dabingu nebo jako vypravěč. V neděli 7. února slaví známý herec již sedmdesáté narozeniny. Jaká byla jeho životní cesta?

Špatný prospěch byl cestou k herectví Láska k herectví se v rodině Miroslava Donutila objevovala odjakživa. Narodil se 7. února 1951 v Třebíči, vyrůstal však v Brně. Oba jeho rodiče byli zapálení ochotníci, a tak i sám Miroslav už během středoškolských studií účinkoval v amatérském divadelním spolku. Jelikož jeho studijní výsledky na jazykovém gymnáziu byly nevalné, vzdal se touhy po studiu žurnalistiky či lesnictví a využil svých hereckých schopností a začal studovat na JAMU v Brně. Již v době studií spolupracoval s brněnským divadlem Husa na provázku, kam po absolutoriu nastoupil do stálého angažmá, v němž setrval do roku 1990.

Zásadní zlom Právě v roce 1990 nastal v Donutilově herecké kariéře zásadní zlom. Jako herec sice slavného, ale stále jen mimopražského a nevelkého divadla dostal nabídku, která se neodmítá, a byl angažován do Národního divadla, kde působil bezmála čtvrtstoletí. Ve Zlaté kapličce, jak se Národnímu divadlu přezdívá, měl herec možnost excelovat v řadě významných her jako například Hamlet, Večer tříkrálový či Don Juan, jeho životní rolí na prknech Národního divadla byla postava Truffaldina v komedii Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho. V té herec setrval dlouhých dvaadvacet let a odehrálo se neskutečných 600 představení. Tento rekord doposud žádná hra v Národním divadle nepřekonala.

Úspěch před kamerami Dařilo se mu v divadle, dařilo se mu i ve filmu či v moderování. Na stříbrném plátně se českým divákům nesmazatelně zapsal do paměti skvělými rolemi ve filmech jako Černí baroni, Tankový prapor, Dědictví aneb Kurvahošigutntag a především Pelíšky. Úspěšný byl také v seriálech, kdy byl v posledních letech k vidění například v sérii Labyrint, Dáma a Král, v poslední době v seriálu Doktor Martin. Divácky nejúspěšnější byly ale jeho talkshow, kam si zval zajímavé a slavné hosty. Právě tady dosáhl Donutil největší popularity a dokázal se prosadit jako vtipný vypravěč a glosátor s ironickým nadhledem a laskavým humorem a v tomto směru do jisté míry navázal na Vladimíra Menšíka. Historky ze studentských let, divadelních počátků i současnosti uváděl ve vlastních pořadech Pořád se něco děje, Furt ve střehu nebo Ptejte se mě, na co chcete, já, na co chci, odpovím.

Démon epilepsie Bylo mu pouhých osmnáct let, když se u něj plně rozvinula nemoc zvaná epilepsie. Dnes herec říká, že kvůli špatné medikaci a přístupu jedné lékařky málem umřel. Dokáže ale na nemoci vidět i pozitiva. „V momentě, kdy jsem prožíval mládí, to samozřejmě žádná výhra nebyla. Máte spoustu omezení a nemoc vás ovládá, než se s ní naučíte pracovat," říká Donutil, ale zároveň dodává, že má díky epilepsii teď mnoho energie. Třicet let totiž nepil alkohol, a tak ani nechodil s kolegy do hospod. Herecký kolega Josef Vinklář mu nakonec pomohl k nové doktorce, která ho podle jeho vlastních slov uzdravila a je to sedmnáct let, kdy o nemoci neví. Oporu má navíc i v rodině. S manželkou Zuzanou je ženatý dlouhých čtyřiačtyřicet let a mají spolu dva dospělé syny. Mladší Martin se také věnuje herectví.