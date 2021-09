Miroslav Vladyka slaví 62: Koho herec hrdinsky zachránil před jistou smrtí?

Nevídaného talentu si zanedlouho po hercově absolvování DAMU všimlo nejdřív Divadlo na Vinohradech, které mu nabídlo stálé angažmá. V 90. letech Miroslav Vladyka už diváky bavil spolu s partou Kaisera, Lábuse a spol. v Ypsilonce, se kterou rád spolupracuje i v současnosti. Dalšími štacemi bylo například Divadlo na Jezerce, Městská divadla Pražská, herec měl a má to štěstí, že si ho všiml i film a v 80. letech šel z role do role.

Výčet jeho rolí by mu mohl závidět leckterý herecký kolega, na divadle i ve filmu si vyzkoušel snad všechny žánry. Když v oblíbeném seriálu osmdesátých let My všichni školou povinní dobýval svou lásku v podání Veroniky Žilkové, pukalo u televizních obrazovek nejedno pubertální srdce.

Herec nezapřel svůj pověstný humor a lakonicky na otázku, kdože to je po jeho boku, odpověděl, že jeho láska. A nelhal. Dcera Adéla, která mu dělala doprovod, tak na chvíli možná rozvířila vlnu spekulací, později ale oba uvedli vše na správnou míru. Po rozvodu Miroslav Vladyka dlouho sám nezůstal, s přítelkyní Vlaďkou žije už přes dvanáct let.

Zachránil před utonutím miminko

Jediným veřejným tajemstvím Miroslava Vladyky tak zůstává jeho hrdinský čin. Coby sportovec tělem i duší si vyrazil před několika lety na své plachetnici a jen díky tomu, že byl ve správný čas na správném místě, zachránil od jisté smrti pětiměsíční holčičku!

Když se totiž plující loď s několika cestujícími na palubě začala zničehonic potápět, byl to právě herec, kdo k nim ihned připlul a miminka se ve velkém zmatku a chaosu ujal. Své hrdinství ale skromně odbyl větou, že to, co udělal, je samozřejmost. Že by byl Miroslav Vladyka vhodným adeptem na nového agenta 007? Proč ne, zkušenosti z filmového plátna i ze života na to evidentně má!