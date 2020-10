Michaela má se svým přítelem Markem volný vztah. Jí i Markovi to vyhovuje a oba jsou takto šťastní. Její rodina však tuto skutečnost nebyla ochotná akceptovat, rodiče se s Míšou dokonce přestali vídat.

S Markem jsme spolu asi pět let. Když jsme se poznali, byli jsme oba v úplně stejné situaci – čerstvě po rozvodu a s dospělými dětmi. Zároveň jsme byli zklamaní ze svých předchozích vztahů a věděli jsme, že už to takhle mít nechceme. Ani jeden z nás se nechtěl příliš vázat a nutit do vztahu. Postupem času z toho vznikl volný vztah.

Navenek nijak extra nevybočujeme. Sdílíme stejnou domácnost, vidíme se každý den, máme se rádi a můžeme se na sebe ve všem spolehnout.

Volnost ve vztahu

Jen v otázce sexu se trochu lišíme, tak nějak jsme si navzájem schválili i další partnery. Já vím o tom, že Marek má dvě kamarádky – milenky, on zase ví o mém milenci.

Nijak nepátráme po detailech, neznám jeho milenky osobně ani nevím, jak se jmenují. Zkrátka vím, že existují a nemám s tím problém. Marek to má podobně a oběma nám otevřený vztah vyhovuje.

Pro většinu lidí to zní asi divně, ale nám to takhle vyhovuje. Nemusíme se nijak přetvařovat a něco tajit tak, jak to dělá řada mých přátel. Mimochodem, jsou to často ti samí lidé, kteří se pohoršují, když slyší o volném vztahu.

Volný vztah zvládáme

Je mi jasné, že pro většinu lidí by to nebylo akceptovatelné. Na druhou stranu, když nám to s Markem vyhovuje, proč bychom to tak nemohli mít? Rodičům jsem o tom neřekla, nevěřila jsem, že by to pochopili.

Bohužel před nedávnem jsem se svěřila své mladší sestře, která jim vše o našem volném vztahu prozradila. A nejen jim, také mé dceři. Jitce bude zanedlouho třicet a již dávno má svůj vlastní život.

Byla sice překvapená, ale poté, co jsem jí vše vysvětlila ze svého pohledu, to přijala a přestala řešit. Spíš jí vadilo, že jsem se jí nesvěřila rovnou a musela se to dozvědět od své tety.

Horší to bylo s mými rodiči. Od té doby, co ví, že mám volný vztah, se mnou přerušili veškerý kontakt. Nezavolají, nepřijedou na návštěvu a když se o to pokusím já, tak nezvedají telefon nebo mě nepustí k sobě domů. Oba jsou silně věřící a vztah, který mám, je pro ně něco jako hřích.

Už můj rozvod kousali těžce, ale teď mě úplně zavrhli a přestala jsem pro ně existovat. Jsem z toho nešťastná, ale přece není řešení ukončit vztah, ve kterém jsem spokojená. Stojím před volbou, zda přijít o svého přítele a vztah, nebo o své rodiče. Obě dvě možnosti jsou hrozné a jinou zatím nevidím.