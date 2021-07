Místo drahé kosmetiky používají olivový olej: Inspirujte se u slavných celebrit

Emma Stone

Herečka Emma Stone už několikrát v rozhovorech prozradila, že má opravdu citlivou pleť, která nesnese jen tak nějaký produkt. Musí proto pečlivě vybírat, co na pleť nanese. Na co však opravdu nedá dopustit, je olivový olej. Jakmile je její pleť suchá a podrážděná, nanese ho na obličej a má klid. "Moje pleť je alergická na velké množství produktů, co mi ale nesmí v kosmetické výbavě chybět, je olivový olej. Jakmile ho nanesu na obličej, voním jako focaccia," prozradila se smíchem.

Jak si vyrobit peeling z olivového oleje? Podívejte se na video: