Místo, kde jste se nechali tetovat, odhalí vaši osobnost. Co všechno prozradí?

Pokud patříte k milovníkům tetování, pak si zřejmě vybíráte nějaké konkrétní místo na těle. Víte, že právě umístění může hodně prozradit o tom, jací jste? Potetované tělo je jako plátno, které v sobě nese poselství a odhaluje skryté pravdy o vaší osobnosti.

Označené tělo Už dávno neplatí, že potetovaní jsou jen kriminálníci a námořníci. Dnes je to naprosto běžná součást vzhledu, která často o svém nositeli prozradí mnoho zajímavého. Tetování totiž často symbolizuje něco velmi osobního, ať už je to příběh, zážitek, vzpomínka, pocit, postoj nebo dokonce tvář milované osoby. Podle jedné studie provedené na Anglia Ruskin University bylo zjištěno, že tetování často odhaluje určité osobnostní rysy člověka. Může signalizovat, že jste extroverti, že hledáte nová dobrodružství či v sobě ukrýváte silný pocit jedinečnosti. Umístění tetování pak v sobě může nést hlubší symboliku, aniž o tom víte. Jak to tedy je?

Tvář Lidé s tetováním na obličeji jsou nepochybně odvážní a vzpurní. Tato tetování vždy vyniknou a při správném provedení vypadají výjimečně působivě. Lidé, kteří si nechávají potetovat obličej, to často dělají jako akt určité vzpoury proti konvencím. Bez ohledu na to, proč jste si nechali udělat tetování právě na obličej, není pochyb o tom, že máte silnou osobnost, která dokáže navzdory všemu sebevědomě odrážet jakýkoli nesouhlas okolí.

Za ušima Většina lidí používá tuto část těla k připomenutí svých blízkých, domácích mazlíčků, duchovních zvířat nebo vztahu k něčemu, co mají rádi (hudba, sport a tak dále). Máte-li tetování za ušima, pravděpodobně jste také velmi otevření a svobodomyslní. Odborníci na tetování uvádějí, že tito lidé mají respekt z nadměrného tetování, ale zároveň touží ho mít a pochlubit se jím v okamžiku, kdy oni sami chtějí.

Krk Tetování na přední části krku vidí všichni, zatímco tetování na zadní části je obvykle skryté vlasy nebo oblečením. Předpokládá se, že lidé s tetováním na tomto místě bývají nejodvážnější. A to i proto, že tetování na krk může být bolestivé kvůli zvýšené citlivosti pokožky. Takoví lidé jsou tedy nejen odvážní, ale taky silní. Ženy, mající tetování na zadní části krku, bývají nezávislé a flexibilní, pokud jde o rozhodování ve všech oblastech života.

Hrudník Tetování na této části těla je známkou něčeho skutečně hodnotného a smysluplného. Důležitost tetování však závisí i na jeho velikosti. Malé tetování je většinou symbolem životní události z minulosti, která měla vážný dopad na jednotlivce. Pokud však máte potetovanou velkou část hrudníku, pak pro vás tetování představuje něco, co je vašemu srdci velmi blízké. Muži mající tetování na hrudi jsou většinou vysoce sebevědomí, pro ženy je pak tetování na hrudi symbolem lásky, romantiky a spojení. Tetování na hrudi bývá často spojené s dalším tetováním, většinou na krku či pažích.

Záda Tetování na zádech znamená, že pro vás vytetovaný symbol představuje něco hodně důležitého, ale protože na záda nevidíte, nepotřebujete všem dokazovat, že vůbec nějaké tetování máte. Lidé, kteří si nechávají potetovat záda, bývají záhadnější, odvážnější a je jim obvykle jedno, co si o nich ostatní myslí. Ženy s potetovanými zády v dolní části jsou sebevědomé a smyslné. Muži mívají tendenci se předvádět.

Paže Tetování na paži vyjadřuje širokou škálu významů, které lze správně rozklíčovat pouze podle velikosti symbolu. Pokud máte na paži malé tetování, může to znamenat, že máte divokou povahu, ale že jste také trochu opatrní. Tetování na půlce paže naznačuje osobu, která chce ukázat svou kreativní stránku povahy, ale zároveň chce vypadat „normálně" pro vnější svět. A člověku, který má potetovanou celou paži, je zjevně úplně jedno, co si svět o jeho umění myslí. Tetování na vnitřním bicepsu prozrazuje, že se chcete o něco podělit se světem, ale nejste si úplně jistí. Tajně toužíte po tom, aby si ostatní tetování všimli a chcete, aby se vás na to zeptali. Lidé s tetováním na pažích jsou každopádně sebevědomí a ochotní riskovat.

Předloktí Tetování na předloktí lze zakrýt košilí s dlouhým rukávem, ovšem lidé, kteří dávají přednost tomuto místu, velmi rádi svoje tetování předvádějí. Tato část těla naznačuje, že jste tvrdí, odvážní a rádi přitahujete pozornost ostatních.

Zápěstí Pokud jste si nechali potetovat zápěstí, znamená to, že jste pravděpodobně velmi citlivá osoba, která překonala nějakou velkou emocionální bolest (nebo jí právě prochází). Vzhledem k tomu, že tetování zápěstí může dost bolest, může to souviset právě s bolestí duše. Je to oblíbené místo pro lidi, kteří trpí sebepoškozováním a chtějí tak skrýt svoje jizvy právě tetováním. Tetování na zápěstí má smysl pro ty, kteří se zotavují z deprese, užívání drog či hluboce negativních problémů.

Prsty Toto umístění je méně časté z praktických a kulturních důvodů. Tetování je totiž vždy vidět. Tetování na prstech je ale skutečně velmi jedinečné a stává se z něj novodobý trend, pro který se rozhoduje stále více lidí. Ti, kteří si nechají potetovat právě prsty, bývají velmi přímí a otevření ve sdělování jakýchkoli názorů.