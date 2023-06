Místo slasti smutek a pláč po sexu? Na vině nemusí být jen zmařený orgasmus

V některých případech se ale dostaví smutek, deprese nebo i plačtivost naprosto bezdůvodně. Jde o takzvanou postkoitální dysforii a postihuje nejen ženy, ale i muže. Zatím se přesně neví, co tento stav způsobuje. Určitou roli můžou sehrát genetické dispozice, psychické potíže nebo i hormony. Během sexu se totiž vyplavuje velké množství hormonů, jejichž hladina po orgasmu rychle klesne. To může vést k nepříjemným pocitům.

K nepovedenému orgasmu nejčastěji dochází tehdy, když na sex jednoduše nemáte zrovna náladu a tlačíte moc na pilu. Někdy je to i urputná snaha za každou cenu při souloži dosáhnout vyvrcholení, které je bráno jako ukazatel kvalitního sexu. Přitom ne vždycky tomu tak musí být. Sex může být pro nás krásným zážitkem i bez onoho vrcholu.

Nestyďte se o tom mluvit

Když se dostaví místo očekávané slasti a příjemného uvolnění bolest či špatná nálada, dokáže to pěkně rozhodit. Nemusíte se ale kvůli tomu cítit provinile. S partnerem si o tom normálně promluvte a vysvětlete mu, co se s vámi děje. I když postkoitální dysforie odezní během pár minut, partnerský vztah může negativně ovlivnit trvale. Věnujte velkou pozornost dohře. Po sexu si povídejte, líbejte a mazlete se spolu. To umocní vaše partnerské pouto a sníží negativní pocity.