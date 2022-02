Mladá biatlonistka Tereza Vinklárková: Nejvíc jsem utratila za boty!

Tereza Vinklárková je česká biatlonistka, která se několikrát účastnila závodů světového poháru. Ve svých 23 letech letos poprvé reprezentuje Českou republiku na zimních olympijských hrách v Pekingu. Zajímalo by vás, za co třeba nejvíc Tereza utrácí nebo jak vnímá svou sportovní kariéru? Podívejte se na video v úvodu článku a zjistěte to.