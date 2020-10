Mnichovo Hradiště láká na tradiční řemesla, zámek i romantické skály

Určitě už jste slyšeli o orobinci, ale víte, že se z něj zhotovovaly mimo jiné i klobouky, které se vyvážely i do Afriky? Tradiční výrobu z této rostliny si spolu s nádherným zámkem můžete prohlédnout ve městě Mnichovo Hradiště na okraji Českého ráje. Kousek za městem pak vyrazte na kouzelný výlet do skal, na Drábské světničky či Příhrazské skály.

Kraj Albrechta z Valdštejna

Město Mnichovo Hradiště leží cca 70 km jihovýchodně od Prahy v malebné krajině Českého ráje a Pojizeří. Turisticky nejatraktivnějším cílem ve městě je mnichovohradišťský zámek, který je návštěvníkům otevřen od května do října. Zámek byl součástí panství slavného vévody Albrechta z Valdštejna a ve zdejší kapli sv. Anny jsou také uloženy jeho ostatky.

S postavou Albrechta z Valdštejna je spojena také zdejší unikátní tradice pletení orobincových výrobků. Právě Albrecht z Valdštejna totiž rozhodl založit v této oblasti klášter a pozval sem z Itálie mnichy kapucínského řádu. Ti naučili řemeslu místní obyvatele, kteří nejprve pracovali pro mnichy a později se zcela osamostatnili. V 19. století se orobincové výrobky těšily mimořádné oblibě. Na odbyt zvláště do Afriky šly klobouky zvané Holubovky. Do zahraničí se také vyvážely tisíce pantoflů a bačkor. Svého vrcholu dosáhla výroba orobincového zboží krátce před 1. světovou válkou. Po roce 1950 začala řemeslo postupně vytlačovat průmyslová výroba.

Výrobky z orobince

K posledním několika málo výrobcům, ovládajícím techniky práce s orobincem, patří paní Iveta Dandová z Mnichova Hradiště. Své zkušenosti předává nejen svým dvěma dcerám, ale příležitostně působí také jako lektorka v rukodělných kurzech. V roce 2007 získala za svou tvorbu ocenění Nositel tradice lidových řemesel, udělované Ministerstvem kultury, a v roce následujícím certifikát kvality Regionální produkt Českého ráje.

Drábské světničky a Příhrazské skály

Z Mnichova Hradiště už je to jen několik kilometrů do obce Dneboh, odkud lze vystoupat na bývalou skalní pevnost Drábské světničky. Zřícenina stojí na okraji plošiny skalního masivu a je volně přístupná. Krom zbytků středověkého hradu tu lze obdivovat i nádherné výhledy do Pojizeří.

Jedna z českorajských pověstí vypráví, že hrad obýval obr zvaný Dráb, který si v hradních rozvalinách ukryl svůj poklad. Pověst o obrovi z Drábských světniček, ale třeba také o Troskách, rytíři z Hrubé Skály, víle Jizerýně či Bílé paní z Kumburka si můžete přečíst a od letošního roku nově také poslechnout na stránkách www.ceskyrajdetem.cz

Z Drábských světniček pak můžete pokračovat po Zlaté stezce Českého ráje směrem na Příhrazské skály a Krásnou vyhlídku. Za návštěvu určitě stojí také čedičový vrch Mužský s pomníkem z bitvy z roku 1866 nebo zřícenina skalního hradu Valečov u obce Boseň.

Více na: www.cesky-raj.info