Moc horko na sex? Konec výmluvám, v těchto polohách zvládnete milování i v tropech!

Trocha průvanu

Pokud je to ve vašem bytě možné, otevřete okna tak, abyste vytvořila průvan. Počkejte, až bude tma a zhasněte v bytě všechna světla, aby vás nepřistihli sousedi. Pokud ale toužíte po troše adrenalinu a jste exhibicionisti, klidně svému okolí malou peep show dopřejte. Dejte si do okna polštář a pohodlně se do něj rozložte, opřete se, rozkročte nohy a nechte partnera, aby do vás vnikl zezadu. Do hry můžete přibrat i malý vibrátor, kterým se zase můžete dráždit zepředu. A při tom všem nechte vánek, aby ovíval vaše rozpálená těla!

