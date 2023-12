Mocná síla krystalů: Dokážou léčit zvířecí trápení, ale také nemoci. Jaké použít?

Podle průzkumů trpí až 70 % psů pravidelnými stavy úzkosti. Příčiny mohou být různé, stejně jako možnosti řešení. Jednou z variant pomoci jsou vzácné krystaly. Každý krystal pošle vašemu mazlíčkovi určitou vlnu energie, a ovlivní tak jinou část jeho těla či charakteru. Při výběru toho správného kamene se ale vyhněte azuritu a malachitu. Tyto minerály mohou být toxické a vašemu miláčkovi by mohly jen ublížit.

Jakmile krystal vyberete, vložte jej vašemu mazlíčkovi do pelíšku, klece nebo do míst, kde často pobývá. Psi a kočky mohou mít krystal zasazený do obojku nebo identifikační známky. S většími kusy si některá zvířátka pohrají. Menší kameny vám poslouží k úpravě pitné vody. Kameny vložte do čisté vody na osm hodin a následně tuto energií nabitou vodu podávejte vašemu zvířátku k pití.

Ametyst

Ametyst je krystal, který dodá mazlíčkovi pocit klidu a ochrany. Díky jeho blízkosti zmírníte jakoukoliv bolest, úzkost a dezorientaci. Zároveň posílíte přátelské a láskyplné pouto mezi vámi a zvířátkem. Ametyst také příznivě působí na metabolismus, imunitní a nervový systém.

Krystal vám pomůže v situacích, kdy je vaše zvířátko hodně nervózní, v noci štěká, nespí, trhá si peří a ubližuje si jiným způsobem. Vhodný je také pro starší zvířata, která trpí nejrůznějšími nemocemi. Zmírňuje jejich trápení a zklidňuje je. Nápomocný je také v boji proti blechám a jiným parazitům.

Využijte jej v případech, kdy máte v plánu dlouhou cestu, návštěvu veterináře či zvířecího salonu.