Více než miliarda lidí právě sedí u televizních obrazovek a sleduje slavnostní ceremoniál ze zahájení Letních olympijských her v Paříži. A pokud jste i vy dali přednost této velkolepé události před českou komedií o puberťácích nebo seriálem o svérázném venkovském doktorovi, pak čtete správné řádky. Móda na olympiádě je to, čemu neunikne ani náš hledáček. Kdo stojí za návrhy těch nejlepších slavnostních oděvů sportovců? Kdo sklidí velkou pochvalu a kdo naopak bude ostatním ležet v žaludku? A jak je na tom česká výprava?

Kdy pronikla móda a styl mezi olympijské sportovce?

Když se v roce 1896 konaly první olympijské hry, nikoho by v té době ani nenapadlo, jak významnou roli sehraje módní průmysl právě na této sportovní události. Pro nikoho nebylo důležité, jak při sportu či olympijských slavnostech vypadá. Důraz se kladl na sportovní výkony a dobré vztahy. Módní laťka se začala zvedat v poválečném období. Sportovní oděvy nově odrážejí širší módní trendy a výrobci se více zajímají o materiály, které zvyšují výkonnost a pohodlí.

Na olympiádách v Mexiku (1968) a v Mnichově (1972) se do sportovního oblečení začínaly poprvé promítat moderní střihy a jasné barvy. Po roce 1980 stáli za vznikem olympijských oděvů přední módní návrháři. Dnes jde o velký byznys a reklamu. Při výrobě se používají inovativní materiály a za tvorbou stojí věhlasné značky, módní domy a světoznámí módní návrháři.

Olympiáda je velkou událostí a oblečení zde hraje velkou roli. Ať už se jedná o zahajovací ceremoniál, sportovní disciplíny nebo slavností ukončení olympiády. Všechny tyto případy si žádají mít zvláštní, moderní a vkusné oblečení, které odráží národní hrdost a nějaké poselství. Prostřednictvím módy se každá země reprezentuje a snaží se ostatním představit samu sebe. Díky stylu a oblečení se ostatním zapíšeme do povědomí.

Módní úlety české výpravy

Český olympijský výbor vždy před olympiádou oslovuje nějakého módního návrháře či přímo značku, kteří se samozřejmě snaží naplnit potřeby sportovců a představit naši zemi tím správným způsobem.

Pamatujete si na rok 2012, kdy náš tým na LOH v Londýně nastoupil v holínkách a s deštníkem v ruce? Pro mnoho českých fanoušků to byl jeden velký přešlap a ostuda. Zahraniční novináři a módní guru však neskrývali nadšení. Také sportovci byli spokojení a v gumákách si často chodili i pro získané medaile.

V roce 2014 byl zase český tým kritizován za kožešinové ušanky, které byly podle některých zbytečně přehnané, byť se jednalo o olympiádu v ruském Soči.

Ani modrotiskové oblečky, které navrhla po olympiádu v roce 2021 Zuzana Osako, moc neoslnily. V tomto případě některým Čechům vadilo, že sportovci vypadali jako chasníci.

Sto lidí má sto názorů a každému se líbí něco jiného. Možná by pro nikdy nespokojené Čechy bylo nejlepší, kdybychom všichni nastupovali na olympiádu tak, jak tomu bylo v roce 1952. Co říkáte?

Česká republika není jedinou zemí, které se občas něco na olympijských slavnostních oděvech nepovede: V roce 1976 Francouzi nastoupili ve školních uniformách s nevkusnou práškově modrou čepicí.

nastoupili ve školních uniformách s nevkusnou práškově modrou čepicí. Rok 1992 patřil Rusům , protože všichni na sobě měli nejméně o dvě čísla větší XXL kabáty.

, protože všichni na sobě měli nejméně o dvě čísla větší XXL kabáty. Řekové v roce 1998 vypadali, jako by šli na pohřeb.

v roce 1998 vypadali, jako by šli na pohřeb. Tým Kajmanských ostrovů nastoupil na OH v Soči v žabkách, šortkách a lyžařských bundách. Tehdy se všichni drželi za hlavu, dnes ale tyto země vešly do módní olympijské historie.

Dnešní slavnostní nástup české výpravy

Jistě jste si stihli všimnout, že slavnostní ceremoniál neprobíhá na žádném stadionu. Sportovci z 206 zemí plují na lodích po řece Seině a ze břehu je sleduje více než 600 tisíc diváků. Lidé stojí na zhruba 6 km úseku podél řeky a zdarma obdivují tuto velkolepou show. Mezi více než 10 000 tisíci sportovci je také 112 našich. A právě jim v přenosu patří jen několik málo vteřin. To si uvědomoval také Jan Černý, který byl osloven Českým olympijským výborem, aby navrhl olympijskou kolekci pro český tým.

„Tvořit kolekci pro Český olympijský a paralympijský tým je pro mě velká pocta. Krásnou shodou okolností je to právě pro hry, které se konají v Paříži, k níž mám velice blízký vztah. Proto jsem se snažil tyto dvě kultury propojit a najít mezi nimi pojítko. Myslím, že se podařilo splnit to, že kolekce odpovídá současným trendům ve světové módě a že v Paříži neuděláme ostudu," řekl při představení své kolekce návrhář Jan Černý novinářům.

Až se v záběru televizní kamery objeví český tým v čele s vlajkonoši judistou Lukášem Krpálkem a lukostřelkyní Marií Horáčkovou, jistě nepřehlédnete rozevláté trenčkoty, chcete-li baloňáky či plášťě. Vzor je batikovaný v modro-bílé barvě a má být poctou výtvarníkovi Vladimíru Boudníkovi. Baloňák má zase lichotit přímo Francii, protože tento oděv Francouzi milují. Součástí slavnostního oděvu je také ikonický skleněný lipový list, který má za úkol chránit sportovce.

Mnoha Čechům, sportovce nevyjímaje, se ani tento oděv na olympiádu nelíbí a kritizují jej. Někdo říká, že sportovci vypadají jako šašci nebo strašáci do zelí. Kabát působí jako plášť na hodinu chemie nebo je dobrý tak akorát na doma, místo županu. Ani s takovouto poznámkou se čeští diváci nebojí vystoupit.

Podle hlavního Olympijského výboru patří však český outfit mezi 7 nejzajímavějších ze všech výprav. Dokonce jsme se umístili na třetím místě. V TOP 7 jsou také týmy z Mongolska, Haity, Francie, Británie, Španělska, Mexika a Británie.

Sportovci jsou v zásadě také spokojení. „Líbí se mi, že jsme se odhodlali jít do něčeho moderního a nedrželi se konzervativního stylu. Myslím si, že to může zaujmout úplně jinou skupinu lidí, než kterou zajímá sport,“ řekl kanoista Lukáš Rohan.

„Někomu se to líbí, někomu ne. Ale stejně je důležité to, abychom tam podali maximální výkon a úplně neřešili to, co máme na sobě. Převážně mladým lidem se tato nástupová kolekce líbí, starším spíš ne. Já jsem zatím někde mezi. Úplně s tím problém nemám. Asi bych to nenosil každý na tréninky nebo kamkoliv, ale problém s tím nemám. Jako nástupovou kolekci to beru,“ uvedl Lukáš Krpálek, český zápasník a judista.

A co si o naší reprezentaci myslíte vy? Uděláme v Paříži, městě módy ostudu, nebo budeme obdivovaní?

Nenechte si ujít i další výpravy

Během téměř 230 minut celého ceremoniálu by vaší pozornosti neměly ujít také další týmy. Jak se s olympijskou kolekcí popral např. Giorgio Armani nebo Ralph Lauren? A jak vypadají slavnostní šik oděvy dalších zemí, které jsou kladně hodnocené veřejností, Olympijským výborem, novináři a třeba i prestižním módním časopisem Vogue?

Velkou pozornost na sebe strhlo Mongolsko, diváci jsou oděvem jejich sportovců uchvácení. Také časopis Vogue zhodnotil jejich oděv palcem nahoru. Za návrhem stojí značka Michel α Amazonka z Ulánbátáru. Inspirací jim byly kočovné kmeny Střední Asie a mongolští jeleni. Všimněte si vlnitých rukávů, vysokých límců a tradičních špičatých klobouků. Na vestách můžete vidět národní symbol země SOJOMBO, olympijskou pochodeň a kruhy. V celém oděvu, jehož styl podtrhují kožené boty, jsou propojené národní barvy – červená, zlatá a modrá.

Ani Američané si neudělají v metropoli módy ostudu. Už po deváté v řadě je obléknul Ralph Lauren. Džíny k Americe patří, proto vás asi moc nepřekvapí, že je mají na sobě všichni američtí sportovci. Slavnostní nádech dodávají obleku modrý vlněný blejzr a proužkovaná oxfordská košile. Zaujala vás ležérnost Američanů?

Giorgio Armani oblékl sportovce z Itálie. Sportovní styl je jeho hlavní doménou, proto by vás Italové na televizních obrazovkách neměli moc překvapit sportovnějším stylem a typickou modrou barvou. Armani si naopak dal záležet na detailech, které však od televize neuvidíte. Na límečku polokošil je vyšit začátek státní hymny a uvnitř saka je její celý první verš.

Co říkáte oblečení hostitelské země? Francouzi vsadili na tradiční luxusní značku Berluti. Ikonickou bílou košili doplnili o půlnočně modrý smoking. Sako má leštěnou klopu v barvách francouzské vlajky. Doplňkem jsou šátky a kapesníčky v červeno-modré barvě nebo decentní olympijské logo na boku saka.

Pokud máte trpělivost a smysl pro módu a detail, zaostřete svůj pohled také na sportovce z Haity, Španělska, Británie nebo Irska:

Haitská návrhářka spojila síly s haitským malířem a na oděv použila tradiční techniku modré barvy. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Stella Jean (@stellajean_sj_)

Španělé nastupují v národních barvách a inspirací jim je španělský folklór a pro ně typický karafiát. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Joma Sport (@jomasport)