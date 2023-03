Móda na Oscarech: Ohnivá Salma Hayek, božská Emily Blunt, sexy Lady Gaga

V Hollywoodu bylo v noci z 12. Na 13. března 2023 zase pěkně živo. Předávaly se totiž zlaté sošky Oscarů neboli Ceny filmové akademie, kde největší úspěch se sedmi proměněnými nominace sklidil snímek Všechno, všude najednou. A kdo zářil na červeném koberci? Podívejte se na naši galerii nejkrásnějších oscarových outfitů!

Na červeném koberci si letos nešlo nevšimnout, že snaha o originalitu i kontroverzi za každou cenu poněkud ustoupila a prostor dostaly nádherné róby z dílen těch největších módních mistrů. Slavné hollywoodské herečky, ale i zpěvačky či modelky dostaly jako vždy možnost blýsknout se hned ve dvou outfitech – na samotném udílení cen a poté na Vanity Fair oscarové party.

Jak se proměnily šaty za 100 let? Podívejte se na video:

Barvám letos vévodila panensky bílá – zazářila v ní například herečka Emily Blunt, jež svou nádhernou róbou od Valentina potvrdila rčení, že v jednoduchosti se skrývá krása, éterické bíle šaty Dior Couture oblékla i nová držitelka Oscara za nejlepší ženský herecký výkon Michelle Yeoh. Bělostné tóny zvolila i zpěvačka Rita Ora či herečka Zoe Saldana.

Další rčení o tom, že černou barvou se nedá nic zkazit, pak dokázala herečka Nicole Kidman ve třpytivých šatech Armani Privé s květinovými aplikacemi, hladkou černou róbu s bílým detailem zvolila Vanessa Hudgens, elegantně v černých outfitech vypadaly i herečky Andie MacDowell nebo Jennifer Conelly.

O trochu rozruchu se postarala Lady Gaga, která v krásných šatech Versace odhalila přechod mezi zády a pozadím, na večírku Vanity Fair pak v průsvitných šatech šokovala Emily Ratajkowski. Jako oheň se na červeném koberci blýskala Salma Hayek ve flitrované róbě, v rudém modelu Ellie Saan pak na sebe poutala pozornost Cara Delevingne.

Prohlédněte si nejkrásnější róby z Oscarů v naší galerii!

Kdo letos vyhrál Oscara?

Nejlepší film

Všechno, všude, najednou

Režie

Daniel Kwan a Daniel Scheinert (Všechno, všude, najednou)

Herečka v hlavní roli

Michelle Yeohová (Všechno, všude, najednou)

Herec v hlavní roli

Brendan Fraser (Velryba)

Herečka ve vedlejší roli

Jamie Lee Curtisová (Všechno, všude, najednou)

Herec ve vedlejší roli

Ke Huy Quan (Všechno, všude, najednou)

Cizojazyčný film

Na západní frontě klid

Původní scénář

Daniel Kwan a Daniel Scheinert (Všechno, všude, najednou)

Adaptovaný scénář

Sarah Polleyová (Women Talking)

Filmová píseň

Naatu Naatu (RRR)

Animovaný film

Pinocchio Guillerma del Tora

Krátký animovaný film

Chlapec, krtek, liška a kůň

Dokument

Navalnyj

Krátký dokument

Zaříkávači slonů

Hudba

Volker Bertelmann (Na západní frontě klid)

Kamera

James Friend (Na západní frontě klid)

Střih

Paul Rogers (Všechno, všude, najednou)

Zvuk

Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon a Mark Taylor (Top Gun: Maverick)

Masky a vlasový styling

Adrien Morot, Judy Chinová a Anne Marie Bradleyová (Velryba)

Kostýmy

Ruth Carterová (Black Panther: Wakanda nechť žije)

Výprava

Christian M. Goldbeck a Ernestine Hipperová (Na západní frontě klid)

Vizuální efekty

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon a Daniel Barrett (Avatar: The Way of Water)

Krátkometrážní hraný film

Irské sbohem

