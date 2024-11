Inspirací byla Haně Podolské Paříž

Hana Podolská je zosobněním úspěšného selfmademana v sukních, tedy člověka, který se dokázal vypracovat od píky. I když jí záhy zemřel otec, úspěšný architekt František Vošáhlík a musela začít pracovat, dokázala vybudovat když ne nejúspěšnější, tak jeden z nejúspěšnějších módních salónů první republiky. Co jí pomohlo? Vedle nezměrné píle, kreativity a štěstí prostě sázka na nejvyšší kvalitu. Její modely se vyznačovaly dokonalou krejčovinou, šila z nejluxusnějších látek, které si vozila z Paříže. Sledovala nejnovější pařížské módní trendy, které přizpůsobila českému výtvarnému cítění.

Zároveň byla Hana Podolská podnikavá a měla obchodního ducha, dokázala mile bavit své zákaznice. Modelový dům Hanny Podolské (občas své nové jméno Hana psala s jedním i dvěma n) byl také prvním v Praze, který již na jaře 1920 zavedl pravidelné módní přehlídky, a přispěl tak významně k šíření této nové formy propagace podle vzoru francouzských módních domů. Po francouzském vzoru také začala zaměstnávat profesionální modelky, což byla tehdy v Československu naprostá novinka. Salon Podolská se tak stal nejoblíbenějším a nejznámějším módním závodem meziválečné české společnosti.

Adina Mandlová i Hana Benešová

Jeho klientelu tvořily za první republiky herečky a další celebrity jako Růžena Nasková, Jarmila Kronbauerová, Olga Scheinpflugová, Adina Mandlová, Růžena Šlemrová, Nataša Gollová, Jarmila Novotná, Eliška Junková a další, dámy z vyšší společnosti, především Hana Benešová, ale příležitostně i ženy ze střední vrstvy české společnosti.

Začínala od píky

Modelový dům dámských toilet Hanna Podolská se vyvinul z malé krejčovské dílny, kterou švadlena Johanna Vošahlíková (narozená 1880) , jak se původně za svobodna jmenovala, založila v Nuslích v roce 1905. Dílna jí záhy nestačila, a tak už si o dva roky později založila první salón v domě U Pěti králů ve Vyšehradské ulici. V tom samém roce se provdala za polského šlechtice Viktora Podolského. Ten ji nesmírně miloval a podporoval ve všem, co chtěla. V roce 1914 se tak dílna přestěhovala do centra Prahy a o rok později otevřela módní salon pro dámy v paláci Lucerna. Zde zůstal salón až do roku 1931, kdy se přemístil do Nového paláce Riunione Adriatica na rohu Jungmannovy ulice a Jungmannova náměstí.

Kristián i Katakomby

Haně Podolské určitě pomohlo i to, že slavné herečky v jejích šatech hrály i ve filmech. Ve 20. letech se objevil kult filmových hvězd, které upoutávaly na sebe pozornost i exkluzivním a často extravagantním oblečením. Vytvářely tak iluzi o sladkém životě a nekonečných možnostech mondénní společnosti. U mnoha filmů ani dnes nevíme, zda některý z modelů nepochází z její dílny. Autorství ucelené kostýmní tvorby Hany Podolské je prokázáno u filmů Zlatá Kateřina (1934), Kristián (1939) a Katakomby (1940) a ještě u historického filmu Maskovaná milenka (1940).

V salonu s Hanou Podolskou pracoval i její manžel, stejně tak i oba jejich synové s manželkami - Miloš jako kožešník, Viktor jako krejčí. Rodinná idyla bohužel nevydržela dlouho. Manžel v roce 1926 nešťastně zahynul na honu, když ho zastřelil řidič při čištění pušky. Hana Podolská tak ve svých 46 letech ovdověla a už se nikdy nevdala. O deset let později zemřel i syn Miloš, který postupně oslepnul, ochrnul kvůli nevyléčitelné chorobě.

Nezachránila ji ani Marta Gottwaldová

Modelový dům Podolská přežil protektorátní léta i složité poválečné období, v roce 1948 byl ale znárodněný a o šest let později začleněný do národního podniku Módní závody Praha pod názvem Eva. Hana Podolská mohla nadále ve „svém“ módním závodě pracovat, ochranou ruku nad ní držela Marta Gottwaldová, ale nakonec byla roku 1954 odeslána do důchodu. Kontaktu se zaměstnanci podniku, zejména se švadlenami, se však nevzdala a dění v módě stále sledovala. Vdova po Milošovi i s dcerou emigrovala po roce 1948, v roce 1968 odešel do emigrace i syn Viktor. Hana Podolská zemřela osamocená 15. února 1972 ve věku nedožitých dvaadevadesáti let. Zbylý majetek odkázala ošetřovatelce.

Módní závod Eva zanikl v roce 1991. Jméno Hany Podolské však zůstalo dodnes v povědomí veřejnosti jako legenda o meziválečné eleganci a o statečné, podnikavé a mimořádně schopné ženě, zosobňující společnost založenou na demokratických principech a slušných vztazích mezi lidmi.

