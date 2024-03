Móda z Oscarů 2024: Barbie přišla v černé, Charlize Theron zazářila jako měsíční bohyně. GALERIE

Róby s výraznými siluetami, lesk metalických barev na ženách i mužích a nezbytná růžová inspirovaná filmem Barbie dominovaly na červeném koberci letošního předávání filmových Oscarů.

Módní komentátoři se shodují, že pokud by měli letošní trend nějak charakterizovat, pak nejvíce by mu slušelo označení minimalistický luxus. Jeho zosobněním byla například herečka Eva Longoria v róbě s nádechem gotiky.

Na vlnu umírněnosti naskočila také Jennifer Lawrence, která zvolila černé šaty s bílými puntíky, živůtkem bez ramínek, rozšířenou sukní a šálem ze stejné látky.

Uhlazeně elegantní byla také Margot Robbie, která vyměnila růžovou za metalicky hnědočernou róbu bez ramínek ozvláštněnou nařasením v pase. Oblíbenou barvou žen letos byla i tmavě modrá, po které sáhla například Jodie Fosterová.

Jak to dámám na filmové události roku slušelo, na to se podívejte do galerie.