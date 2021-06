Modelka Martina Šmuková: Nejzásadnější beauty trik je pro mě spánek

Jako historicky úplně první Češka vyhrála v roce 1992 prestižní modelingovou soutěž Elite Model Look u nás. I když od té doby uplynulo již téměř třicet let, bývalá modelka vypadá stále skvěle. Založila nadační fond Pink Bubble, který pomáhá lidem s onkologickým onemocněním, a do toho zvládá péči o dvě děti. Na sebe a svoji krásu se ale snaží najít si čas. Jak si udržuje stále mladistvý vzhled?

Hydratace a kvalitní péče Jako modelka jsem se o sebe starala jen v poklusu, nic speciálního. Zdědila jsem dobré geny a pravdou je, že díky své práci jsem měla přístup k velmi kvalitní kosmetice a ráda jsem ji používala. Ale odlíčit silný make-up po přehlídce jsem zvládla i vodou s mýdlem, moc jsem to neřešila. Až po narození dětí, tedy po třicítce, jsem na vlastní kůži začala pozorovat, že únava a stres jsou to, co se nemilosrdně propisuje do tváře. Nejzásadnější beauty trik je proto pro mě poctivý spánek. A samozřejmě hydratace a kvalitní péče. Mám ráda oleje, před rokem jsem objevila nádhernou organickou kosmetiku značky Yage a jejich ultra rozjasňující olejové sérum s cbd Lumen Magic mi dokonale vyhovuje. Vymyšlená je v Čechách, vyvinutá ve Velké Británii a založená na korejském principu péče. V zimním období, kdy moje suchá pleť potřebuje doping, používám léty osvědčenou masku Black Rose od Sisley. Miluju její vůni. Kdysi jsem si přečetla, že pleť by se neměla rozmazlovat tím, že si zvykne na jeden jediný produkt, takže střídám své oblíbence a ráda zkouším i nové.

Beránek po mejdanu Vlasy mám slabé a z modelingu bohužel zničené, takže se snažím jim už moc neškodit. Nechávám si barvit jen odrosty, čas od času přidám pár proužků melíru. Žehličku používám výjimečně a poslední dobou, když to jde (a na home office to docela šlo), nechám vlasy po mytí přirozeně uschnout. Má to háček, dělají se mi kudrliny, takže vypadám jako beránek po mejdanu. Proto po mytí používám leave-in styling creme nr. 6 od značky Olaplex. A našla jsem skvělý produkt na finální úpravu – Qick glue od organické značky O-WAY. Přidá mým kudrnám na objemu, jen se musí nanášet s citem, glue má v názvu oprávněně.

Kouzlo kokosového oleje Poslední rok se na mé kondici dost podepsal, mám doma dva školáky, takže jsem všechnu práci pro mou nadaci Pink Bubble dělala z domu. Jinými slovy jsem měla ještě míň přirozeného pohybu než normálně. Nazvala bych se pohybovým občasníkem. Cvičím občas jógu, občas lyžuju, docela ráda občas běhám, hrávala jsem golf a učila se tenis. Ten mě bavil hodně, než jsem si při stěhování poranila rameno a musela přestat. Vloni v únoru jsem se zapsala na osobní tréninky ve 3D fitness studiu, ale stihla jsem absolvovat jen tři, potom nám všechno zavřeli. Doma se horko těžko ke cvičení přinutím, vždycky najdu nějakou omluvenku, proč zrovna teď to nejde. Pyšná na to nejsem, ale je to tak. To je i důvod, proč jsem si oblíbila Anti-Cellulite & Slimming cbd Body Serum od značky Neobotanics – snažím se jeho aplikací napravit, co jsem vlastní leností zanedbala. Co se týká tělové kosmetiky, na svých cestách jsem objevila kouzlo kokosového oleje. Doma používám ten neparfémovaný z DM drogerie. Na tělo, na vaření, občas na obličej, u moře si ho dávám jako masku do vlasů. A mladší syn si kokosovým olejem někdy čistí zuby, protože nemá rád mentolovou pastu.